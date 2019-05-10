ກຸ່ມກຳປັ່ນບຸກໂຈມຕີ ທີ່ນຳພາໂດຍກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Abraham Lincoln ແລະເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-52 ສີ່ລຳ ໄດ້ໄປເຖິງເຂດພາກຕາເວັນອອກາງແລ້ວ ພາຍຫລັງທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັນວ່າ ອີຣ່ານອາດພວມວາງແຜນທຳການໂຈມຕີຕໍ່ເປົ້າໝາຍຂອງອາເມຣິກັນ.
ກຸ່ມກຳປັ່ນບຸກໂຈມຕີທີ່ນຳພາໂດຍກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແລ່ນຜ່ານຄອງຊູເອດແລ້ວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກປະຈຳກອງບັນຊາການສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກາງ, ພັນເອກນາວີກະໂຍທິນວິລລຽມ ເອີເບິນ (William Urban) ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ. ທ່ານຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-52 ສອງລຳ ກໍໄດ້ໄປເຖິງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ອີກສອງລຳ ໄດ້ໄປເຖິງທີ່ນັ້ນ ແຕ່ວັນພຸດຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດທ່ານນຶ່ງກ່າວຢືນຢັນໂດຍບໍ່ປະສົງອອກນາມວ່າ ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດດັ່ງກ່າວ ດຽວນີ້ ແມ່ນຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດ ອາລ ຢູດາຍດ໌ (Al Udeid) ໃນປະເທດກາຕາ.
ຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ສົ່ງອຸປະກອນທາງທະຫານເພີ້ມອີກ ໄປຍັງພາກຕາເວັນອອກກາງ ກໍແມ່ນເປັນ ການ "ຕອບໂຕ້ໂດຍກົງ ຕໍ່ສິ່ງບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລະການເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະຄຳເຕືອນຈຳນວນນຶ່ງ" ຈາກອີຣ່ານ, ອີງຕາມຜູ້ບັນຊາການ ກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື CENTCOM, ນາຍພົນນາວີກະໂຍທິນ ເຄນເນດ “ແຟຣັງ” ແມັກແຄນຊີ (Kenneth "Frank" McKenzie) ທີ່ກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ຫົວໜ້າເສນາທິການກອງທັບອາກາດ, ພາຍພົນເດວິດ ໂກລດ໌ຟາຍນ໌ (David Goldfein) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການເຄືອນໄຫວທາງທະຫານຢ່າງວ່ອງໄວດັ່ງກ່າວ "ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການນາບຂູ່ໄດ້ ໃນທຸກເວລາ ແລະຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ ທີ່ພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະປະຕິບັດ."
ກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ ໄດ້ໄປເຖິງພາກຕາເວັນອອກກາງ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງຢູໂຣບ ໄດ້ປະນາມການນາບຂູ່ຈາກອີຣ່ານວ່າ ຈະຍຸຕິການຫລຸດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນລົງ, ຊຶ່ງເປັນການກະທຳ ທີ່ຈະລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນຂີດໝາຍລະດັບໂລກ.
ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຈະມີການວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ອອກມາຂອງສະຫະລັດ, ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້, ປະທານາທິບໍດີຮາສຊານ ຣູຮານີ (Hassan Rouhani) ຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ອີຣ່ານຈະເພີ້ມການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ໃນລະດັບທີ່ສູງເໜືອຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັ້ນ ຖ້າຫາກບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ ບໍ່ໃຫ້ການປ້ອງກັນແກ່ອີຣ່ານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກລົງໂທດ ພາຍໃນ 60 ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.
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