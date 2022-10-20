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ວັນພະຫັດ, 20 ຕຸລາ 2022
ໂລກ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ມອບ​ລາງວັນ ຊາ​ຄາ​ຣອ​ຟ 2022 ໃຫ້​ "ປະ​ຊາ​ຊົນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ກ້າ​ຫານ"

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຄຸມ​ຕົນ​ເອງ​ດ້ວຍ​ທຸງ​ຊາດ ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ກອງ​ທະ​ຫານ ຣັດ​ເຊຍ ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ເມືອງ ເຄ​ສັນ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 19 ມີ​ນາ 2022.

ສ​ະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ມອບ​ລາງວັນ ຊາ​ຄາ​ຣອ​ຟ 2022 ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ “ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ກ້າ​ຫານ” ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ ​ຕ້ານ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຍຸ​ແຍ່​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ສະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ລາງວັນ​ດັ່ງ​ກ່າວຖືກມອບ​ໃຫ້ “ປະ​ຊາ​ຊົນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ກ້າ​ຫານ, ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຮັບ​ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ, ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.”

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ນາງ ໂຣ​ເບີ​ຕ້າ ເມັດ​ໂຊ​ລາ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ລາງວັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ສູ້​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ. ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້ຫຼົບ​ໜີ. ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ພີ່​ນ້ອງ ແລະ ໝູ່​ເພື່ອນ. ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ລຸກ​ຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ຖື. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ແພ້ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ກັນ.”

ລາງວັນ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຊື່​ຕາມ​ນັກ​ຟີ​ຊິກ ໂຊ​ຫວຽດ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ຄັດ​ຄ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ທ່ານ ອານ​ເດ​ຣ ຊາ​ຄາ​ຣອ​ຟ ແລະ ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1998 ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບ ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ ເສ​ລີ​ພາບ​ພື້ນ​ຖານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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