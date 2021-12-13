ສະມາຊິກສະພາ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທ່ານ ແອນດຣູລາກິສ ຖືກເລືອກເປັນຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມ ກຣີສ

ກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສາມໃນສະພາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ ກຣີສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຢູໂຣບ ເປັນຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ນິຄອສ ແອນດຣູລາກິສ (Nikos Androulakis) ໄດ້ເອົາຊະນະອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນ ທ່ານ ຈອດຈ໌ ປາປານເດຣອູ (George Papandreou) ເພື່ອເປັນຜູ້ນຳພາພັກການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການປ່ຽນແປງ ຫຼື Movement of Change, ເຊິ່ງແມ່ນພັກປະສົມສັງຄົມນິຍົມ.
ຜົນຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ເຜີຍອອກມາບໍ່ດົນກ່ອນ 9 ໂມງແລງຂອງວັນອາທິດວານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ແອນດຣູລາກິສ ອາຍຸ 42 ປີ ມີຄະແນນສຽງ 68.4 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ 31.6 ເປີເຊັນສຳລັບທ່ານ ປາປານເດຣອູ ອາຍຸ 69 ປີ. ທ່ານ ປາປານເດຣອູ ໄດ້ໂທລະສັບຫາຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີ.
ທ່ານ ແອນດຣູລາກິສ, ເຊິ່ງແມ່ນນັກວິສະວະກອນພົນລະເຮືອນ, ໄດ້ເລີ່ມອາຊີບນັກການເມືອງຂອງທ່ານເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມນິຍົມ ປາແນລເລນິກ (Panhellenic) ຫຼື PASOK, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍພັກໃນພັກການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການປ່ຽນແປງ.
ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາ 22 ຄົນໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ກຣີສ ທີ່ມີສະມາຊິກ 300 ຄົນນັ້ນ, ພັກການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການປ່ຽນແປງແມ່ນການລວມກຸ່ມທາງການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນທີສາມຂອງ ກຣີສ ຕາມຫຼັງພັກອະນຸລັກນິຍົມ ປະຊາທິປະໄຕໃໝ່ ຫຼື News Democracy ທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດຢູ່ ແລະ ພັກປີກຂວາ ຊີຣີຊາ (Syriza). ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 8.1 ເປີເຊັນໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາຂອງ ກຣີສ, ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019.
ພັກສັງຄົມນິຍົມ PASOK ໄດ້ປົກຄອງປະເທດ ກຣີສ ແຕ່ປີ 1981-89, 1993-2004, 2009-11 ແລະ 2011-15, ເຊິ່ງສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກປະຊາທິປະໄຕໃໝ່.
ການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ພັກສັງຄົມນິຍົມໄດ້ພັງລົງໃນລະຫວ່າງວິກິດການດ້ານການເງິນຂອງ ກຣີສ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນພາຍໃຕ້ລັດຖະບານປີກຂວາ ແຕ່ຂະໜາດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນການເບິ່ງແຍງຂອງທ່ານ ປາປານເດຣອູ ໃນຖານະເປັນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານ ແອນດຣູລາກິສ, ຜູ້ທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່ານັກສັງຄົມປະຊາທິປະໄຕ, ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າທ່ານ ປາປານເດຣອູ ທີ່ຈະພະຍາຍາມເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກ ຊີຣີຊາ.
ການແຂ່ງຂັນດ້ານການນຳໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ດ້ວຍການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ນຳພັກການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການປ່ຽນແປງ ທ່ານ ໂຟຟີ ເກນນີມານາ (Fofi Gennimata) ອາຍຸ 56 ປີ, ຍ້ອນໂຣກມະເຮັງ, ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ສະມາຊິກພັກຫຼາຍກວ່າ 206,00 ຄົນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງໜ້ອຍກວ່າ 270,000 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີໜ້າໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທຳອິດເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
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