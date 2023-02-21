ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງມຽນມາ ໄດ້ຖືກມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຮອບທີ 6 ໃນວັນຈັນວານນີ້ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບເນື່ອງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງກອງທັບໃນປີ 2021 ເຊິ່ງໄດ້ຢຶດອໍານາດຈາກລັດຖະ ບານທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍມີທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ເປັນຫົວໜ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໄປທົ່ວໂລກ.
ການລົງໂທດຮອບຫຼ້າສຸດລວມມີ ການວາງຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ 9 ຄົນ ແລະ 7 ບໍລິສັດ ເຊິ່ງສະຫະພາບຢູໂຣບກ່າວວ່າ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະລະເມີດສິດທິດມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້.
ການລົງໂທດຕໍ່ບຸກຄົນນັ້ນ ລວມມີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ, ນັກການເມືອງ ແລະບັນດານັກທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງ ເຊິ່ງໄດ້ພາກັນສະໜັບສະໜຸນອຳນາດການປົກຄອງຜະເດັດການ.
ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຖືກວາງໃສ່ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆຢູ່ໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເຊັ່ນດຽວກັບບໍລິສັດ ແລະອົງການຕ່າງໆທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງອໍານາດສານ, ພ້ອມທັງບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ສະໜອງເງິນທຶນ ແລະອາວຸດໃຫ້ແກ່ກອງທັບຂອງລັດຖະບານທະຫານ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍັງໄດ້ວາງຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ບຸກຄົນ 93 ຄົນ ແລະ 18 ບໍລິສັດ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຖືກກັກຊັບສິນ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການວາງຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ການສົ່ງອອກ ກ່ຽວກັບອຸປະກອນສໍາລັບ “ກວດກາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງອາດຈະມີການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປາບປາມພາຍໃນ,” ພ້ອມທັງຂໍ້ຫ້າມຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບກ່ຽວກັບການຝຶກແອບທາງທະຫານ ແລະ ການດໍາເນີນງານຮ່ວມມືກັບກອງທັບ ຫຼື Tatmadaw ຂອງມຽນມາ ອີກດ້ວຍ.