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ວັນອັງຄານ, 19 ກໍລະກົດ 2022
ໂລກ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສືບ​ສວນ ຢູ່​ໃນ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຂອງ​ປະ​ເທດ

ແຟ້ມ - ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ອີ​ແວນ ບາ​ກາ​ນັອບ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທີ່​ຕັ້ງ​ກຳ​ລັງ​ສູ້​ລົບ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ເຂດ​ໂດ​ແນັດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 19 ກຸມ​ພາ 2022.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ໄດ້ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຢູ່​ໃນ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອີກ 28 ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ນຶ່ງມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ໂຈະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ 2 ທ່ານ ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກຳ​ຈັດ​ພວກ​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ທາງວີ​ດີ​ໂອ ​ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມານີ້ ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ​ເວົ້າ​ວ່າ “ການກວດ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ” ​ຢູ່​ໃນ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຫຼື USB ພວມ​ມີ​ຂຶ້ນ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ 28 ຄົນ​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ ໃຫ້​ມີ​ການ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ​ກ່າວ​ວ່າ “ມີ​ຫຼາຍ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ມີ​ການ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ ແຕ່​ເຫດ​ຜົນ​ແມ່ນ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ໜ້າ​ພໍ​ໃຈ.”

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງມື້ ຫຼັງ​ຈາກທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ​ໄດ້​ປະ​ກາດໃຫ້ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານໄອ​ແວນ ບາກາ​ນັອບ (Ivan Bakanov) ແລະ ​ອະ​ທິ​ໄອ​ຍະ​ການ ອີ​ຣີ​ນາ ເວ​ເນ​ດິກ​ໂຕວາ (Iryna Venediktova) ໂຈະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຫຼື​ບໍ່.

ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ​ອ້າງ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄະ​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກ່າ​ວ​ຫາ​ຂາຍ​ຊາດ​ແລະ​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ອົງ​ການ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ ແລະ​ຫ້ອງ​ການ​ອະ​ທິ​ໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ໃນ​ດ້ານ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນນັ້ນ ຣັດ​ເຊຍ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຍິງ​ຖະ​ຫຼົ່ມ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ​ໂດຍ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ 6 ຄົນ​ທີ່​ເມືອງ​ໂທ​ເຣັດ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ອົງ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່າວ​ຜ່ານ​ທາງ​ເຟ​ສ​ບຸກວ່າ​ອາ​ຄານ​ຫຼົບ​ໄພ 2 ຊັ້ນໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ແລະພວກ​ກູ້​ໄພ​ພົບ​ສົບ​ຂອງ 5 ຄົນ​ທີ່​ເສຍຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ແລະ​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ 3 ຄົນ​ອອກ​ມາ ແຕ່​ຜູ້​ນຶ່ງ​ໄດ້​ໄປ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ.

“ເມືອງ​ໂທ​ເຣັດ ຖືກ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ມື້ນີ້ ເລີ້ມ​ມາ​ແຕ່​ຕອນ​ເຊົ້າ​ພຸ້ນ. ອາ​ຄານ​ຫຼົບ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2 ຊັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ຂະ​ນະ​ທີ່​ລູກ​ປືນ​ໃຫຍ່​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ໃສ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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