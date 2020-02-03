ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊັບ ໂບແຣລ ແມ່ນກຳລັງຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ສຳລັບການເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ເພື່ອລົມ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນ ແລະ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ.
ການປະຊຸມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະ ວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ຈະລວມມີປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ແລະ ໂຄສົກ ສະພາແຫ່ງຊາດທ່ານ ອາລີ ລາຣີຈານີ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານ ໂບແຣລ ແມ່ນການພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດໂດຍ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ເພື່ອຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍໄວ້ ລະຫວ່າງ ອີຣ່ານ ກັບກຸ່ມປະເທດມະຫາອຳນາດໂລກ ທີ່ຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ເພື່ອແລກ ປ່ຽນກັບການຜ່ອນເບົາມາດຕະການລົງໂທດ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນຕົວໂດຍຝ່າຍດຽວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນໃນປີ 2018 ແລະ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ ອີຣ່ານ ຄືນ.
ຫ້າຝ່າຍທີ່ຍັງເຫຼືອໃນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນຄື ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ, ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຮັກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຄືເກົ່າ.
ອີຣ່ານ ໃນທີ່ສຸດໄດ້ຫຼຸດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ຂອງຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຕຳໜິຝ່າຍອື່ນໆ ໃນການບໍ່ຮັກສາຄຳສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການລົງໂທດໜ້ອຍລົງ.
ຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການລະດັບສູງຂອງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ກາສເຊັມ ໂຊເລມານີ ໃນເດືອນມັງກອນນັ້ນ, ອີຣ່ານ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຄົາລົບຂໍ້ຈຳກັດທີ່ກຳນົດໃສ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນການກັ່ນກຳມັນຕະລັງສີໄດ້ຈັກໜ່ວຍ.
ທ່ານ ໂບແຣລ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຊາຣິຟ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ໃນປະເທດ ອິນເດຍ ເມື່ອວັນທີ 16 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອກົດດັນລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ໃຫ້ຮັກສາ ຂໍ້ຕົກລົງນິເຄລຍທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍຍິ່ງຂຶ້ນນັ້ນ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ.
ທ່ານ ໂບແຣລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ຊາຣິຟ ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນສຳຄັນກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ,” ຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຖະແຫຼງການນັ້ນ.