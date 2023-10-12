ຫົວໜ້າດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງ EU ເດີນທາງໄປຮອດຈີນ ເພື່ອຫາລືກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ

ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊັບ ບໍເຣລ (Josep Borrell) ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ ຈີນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດ "ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ" ຂອງກຸ່ມ ພ້ອມດ້ວຍພາຄີທາງການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ກໍາລັງວາງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນປີນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ລະເບີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ ທ່ານບໍເຣລ ຈັດກອງປະຊຸມສຸກເສີນຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບຂຶ້ນ, ເຊິ່ງ ຈີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍ "ຢຸດຍິງ".
ການເດີນທາງຂອງທ່ານບໍເຣລ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາສອງຄັ້ງໃນປີນີ້ ແລະຄາດໄວ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຈະແກ່ຍາວຈົນຮອດວັນເສົານີ້, ໂດຍຈະລວມມີການເຈລະຈາກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ແລະ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ລວມທັງການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ໃນໂລກ ແລະການຄ້າ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໃນການຫາລືລະດັບສູງລະຫວ່າງ EU ແລະ ຈີນ, "ຄວນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງ EU ແລະ ຈີນ ໃນທ້າຍປີນີ້".
ທ່ານບໍເຣລ ກ່າວຢູ່ໃນບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກ່ຽວກັບທ່ານ ໃນສື່ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນທວິດເຕີ້ ວ່າ "ຫາກໍໄປຮອດຈີນ ເພື່ອເປັນປະທານຮ່ວມການເຈລະຈາຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ EU ແລະ ຈີນ ກັບຄູ່ຕໍາແໜ່ງຂອງຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ່ານຫວັງ ຢີ."