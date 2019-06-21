ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື ອີຢູ EU ໄດ້ຍືດເວລາຂອງການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບເລື້ອງສະພາບໂກລະຫົນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍໃຫ້ຮ່ວມມືກັບການສືບສວນຕໍ່ເລື້ອງການຍິງເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານຂອງມາເລເຊຍຕົກນັ້ນ ອອກໄປອີກ.
ໂຄສົກຂອງອີຢູ (EU) ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ການລົງໂທດ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຫັນດີແບບເປັນເອກະສັນກັນວ່າ ໃຫ້ຍືດເວລາອອກໄປຕື່ມອີກ 6 ເດືອນ ເພາະບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງມິນສຄ໌.”
ທ່ານໝາຍເຖິງຂໍ້ຕົກລົງປີ 2014 ທີ່ແນໃສ່ຍຸຕິການສູ້ລົບກັນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ລະຫວ່າງພວກກະບົດທີ່ໜຸນຫລັງໂດຍຣັດເຊຍ ແລະກຳລັງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ.
ການລົງໂທດຊຸດນຶ່ງຕ່າງຫາກອີກ ທີ່ຫ້າມປະເທດອີຢູ (EU) ບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດກັບແຫລມແຄຣມເມຍ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດໃຫ້ເປັນສວ່ນນຶ່ງຂອງຕົນນັ້ນ ກໍຖືກຍືດເວລາອອກໄປອີກນຶ່ງປີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ສະຫະພາບຢູໂຣບຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຕົນກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ໜັງສືຜ່ານແດນຣັດເຊຍທີ່ອອກໃຫ້ຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງ ອີຢູ (EU) ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ "ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນ" ກັບການສືບສວນທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເນເທີແລນ” ຕໍ່ເລື້ອງການຍິງເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານຂອງມາເລເຊຍຕົກໃນປີ 2014 ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 298 ຄົນເສຍຊີວິດນັ້ນ.
ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ພວກໄອຍະການໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຄົນຣັດເຊຍ 3 ຄົນ --ຄືທ້າວ ອີກໍ ເກີຄິນ (Igor Girkin), ເຊີເກ ດູບິນສ໌ກີ (Sergey Dubinskiy) ແລະ ໂອເລກ ພູລາຕັອຟ (Oleg Pulatov) -- ແລະຊາວຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງ ຄືທ້າວ ເລໂອນິດ ຄາເຊນໂກ (Leonid Karchenko) ວ່າເປັນຄາດຕະກອນ.
"ສະພາຢູໂຣບກ່າວເນັ້ນຢ້ຳການສະໜັບສະໜຸນຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທຸກຢ່າງທີ່ຈະພາໃຫ້ມີການພົບຄວາມຈິງ, ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພວກຜູ້ນຳ ອີຢູ (EU) ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ພວກເພິ່ນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນຄວາມເປັນອິດສະລະ ແລະການເຮັດວຽກແບບເປັນມືອາຊີບຂອງພວກນັກສືບສວນ ສອບສວນ.
ທ່ານ ເຟຣດ ແວສເຕີເບັກເກ (Fred Westerbeke), ໄອຍະການຊາວ ເນເທີແລນ ກ່າວຢູ່ໃນນະຄອນ ເຮກ (Hague) ວ່າ ເຖິງແມ່ນພວກຕ້ອງສົງໄສອາດຈະບໍ່ໄດ້ “ກົດປຸ່ມດ້ວຍຕົນເອງກໍຕາມ ແຕ່ເປັນໜ້າສົງໄສວ່າ ພວກເຂົາກໍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຄື່ອງຍິງຈະຫລວດທີ່ຍິງເຄື່ອງບິນອາຍພົ່ນ ນັ້ນ."
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