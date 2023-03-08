ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ສຕັອກໂຮມ ປະເທດ ສວີເດັນ ດ້ວຍການຜັກດັນເພື່ອສະໜອງລູກປືນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ຈະຖືກປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວກ່ອນການປະຊຸມນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ແອັສໂທເນຍ ທ່ານ ຮານໂນ ເປຟເກີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບ ສະໜອງເງິນເພື່ອຊື້ລູກປືນຮ່ວມກັນໃຫ້ຢູເຄຣນ, ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວຈະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນອະນາຄົດ.
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊັບ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ນອກຈາກການພະຍາຍາມຮ່ວມກັນເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນປະເທດນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຄວນສະໜອງລູກປືນໃຫ້ຢູເຄຣນ ຈາກຄັງທີ່ມີຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະອັນໃກ້ນີ້. ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າການສົ່ງສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນຕອນນີ້ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ.
ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບັນຫາແມ່ນຈະສົ່ງລູກປືນທີ່ ຢູເຄຣນ ຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ແນວໃດເພື່ອສືບຕໍ່ການປ້ອງກັນ.”
ຢູເຄຣນ ໄດ້ຂໍບັນດາພັນທະມິດໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ ເພື່ອສະໜອງລູກປືນໃຫຍ່ 155 ມມ ໃຫ້ເພີ່ມເຕີມ.
ຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວກເນີ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ທ່ານ ເຢຟເກນີ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ໜ່ວຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມພື້ນທີ່ກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ ບາກມຸດ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດເອົາເມືອງດັ່ງກ່າວໃນແຂວງ ໂດເນັດສ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.
ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງ ແວກເນີ ໄດ້ຄວບຄຸມທຸກເມືອງຢູ່ກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳ ບາກມຸດກາ, ເຊິ່ງຈະເທົ່າກັບປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເມືອງນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການຍຶດເອົາເມືອງບາກມຸດ ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບການເປີດການປະຕິບັດການໂຈມຕີຕໍ່ໄປໃນພາກພື້ນນັ້ນ.
ບັນດາຜູ້ນຳ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ຕໍ່ໄປໃນເມືອງ ບາກມຸດ.