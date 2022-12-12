ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ ຣັດເຊຍ ແລະ ເງິນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ຢູ່ກອງປະຊຸມໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສັນຍາການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ຢູເຄຣນ ທ່າມກາງການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ.
ໂຄງການທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ນັ້ນຈະສະໜອງທຶນສຳລັບອາວຸດປະມານ 2 ພັນ 1 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາເພື່ອສົ່ງໃຫ້ ຢູເຄຣນ.
ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແມ່ນໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ບຸກຄົນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂອງ ຣັດເຊຍ ແລ້ວ 8 ຮອບໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ຮອບທີ 9 ຈະລວມມີພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ພ້ອມກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທະນາຄານຂອງ ຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ທາງໂທລະສັບໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນການລົມໂທລະສັບກັນຫຼາຍຄັ້ງທີ່ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນກັບບັນດາຜູ້ນຳໂລກກ່ອນການເຈລະຈາ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນອື່ນໆໃນອາທິດນີ້.
ຖະແຫຼງການທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ “ໄດ້ຢືນຢັນອີກຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເສດຖະກິດ ແລະ ມະນຸດສະທຳຕໍ່ ຢູເຄຣນ, ນຳເອົາ ຣັດເຊຍ ມາຮັບຜິດຊອບສຳລັບອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ແລະ ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຣັດເຊຍ ສຳລັບການຮຸກຮານຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການສົນທະນາຂອງທ່ານເອງ ກັບທ່ານ ເຊເລັນສກີ ວ່າ ຢູເຄຣນ ສາມາດເພິ່ງພາການສະໜັບສະໜູນຂອງປະເທດຂອງທ່ານ “ດົນເທົ່າທີ່ມັນຈະດົນເພື່ອນຳເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາ.”
ທ່ານ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳກອງປະຊຸມທີ່ ຝຣັ່ງ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ເພື່ອຈັດການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຊ່ວຍ ຢູເຄຣນ “ຜ່ານຜ່າລະດູໜາວ” ພ້ອມກັບອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ຫວັງຈະທຳຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອສ້າງສາງປະເທດ ຢູເຄຣນ ຄືນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຍັງໄດ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ໂອກາດຂອງການຂະຫຍາຍໂຄງການລິເລີ່ມອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳ ພາຍໃຕ້ອັນທີ່ ຢູເຄຣນ ສາມາດທີ່ຈະສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກທ່າເຮືອສາມແຫ່ງ.