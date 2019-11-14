ຄະນະກຳມະການຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ສຳເລັດການຂຽນບົດລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນຂອງຕົນກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນກຳປູເຈຍທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ມີການງົດສິດທິພິເສດທາງການຄ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໂດຍທີ່ທ່ານຊຳ ແຣນຊີ, ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານເວົ້າວ່າ ການກົດດັນຂອງມາດຕະການລົງໂທດນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຜົນໃນການຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕຄືນນັ້ນ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານທີ່ວ່ານີ້ ສຳເລັດລົງໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ພາຍຫລັງທີ່ ສິ້ນສຸດການດຳເນີນການສືບສວນ ສອບສວນຢູ່ມີໄລຍະ 3 ເດືອນ ໃນເດືອນສິງຫາ 2019 ຜ່ານມາ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ ແລະກົງກັນຂ້າມຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ລັດຖະບານຂອງກຳປູເຈຍ ທີ່ຈະມີເວລາ 1 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ບົດລາຍງານນັ້ນ.
ຂຶ້ນກັບຄຳແນະນຳຢູ່ໃນບົດລາຍງານນັ້ນ, ກຳປູເຈຍ ສາມາດທີ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມີການງົດສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າທີ່ໃຊ້ກັບທຸກຢ່າງຍົກເວັ້ນອາວຸດ ຫລື EBA ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ການສົ່ງອອກເສື້ອຜ້າ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດຖົງຕີນແລະເກີບຕ່າງໆ ນັ້ນໄວ້ຊົ່ວຄາວ. ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງຄະນະກຳມະການສະຫະພາບຢູໂຣບໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໄດ້ຊີ້ໄປໃສ່ກຳປູເຈຍວ່າເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍເປັນອັນດັບສອງຈາກລະບົບ EBA ຊຶ່ງມີສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 5.5 ຕື້ ໂດລາ.
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຂັ້ນຕອນໃນການງົດສິດທິນີ້ໄວ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ, ໂດຍກ່າວເພີ້ມອີກວ່າຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອຈະສາມາດຫລີກລ້ຽງການງົດສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າທີ່ໃຊ້ກັບທຸກຢ່າງຍົກເວັ້ນອາວຸດ ຫລື EBA ນີ້ໄດ້.
ຖະແຫລງການສະບັບນີ້ລະບຸວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍັງມີຄວາມໝາຍໝັ້ນຕໍ່ການເຮັດວຽກກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປູເຈຍທີ່ແນໃສ່ຈຸດປະສົງອັນນີ້ຢູ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຕໍ່ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຕ່າງໆ ເພື່ອຈະໃຫ້ຫລີກລ້ຽງການຖອນສິດທິພິເສດ EBA ໄດ້.”
ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ຕອບຕໍ່ການໂຍະຍານສະພາບປະກັນຕົວຂອງຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງກຳປູເຈຍ, ທ່ານເຂມ ໂສກາ (Kem Sokha), ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເດີນທາງໄດ້ແຕ່ຢູ່ໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງໄປອອກປະເທດ. ໂຄສົກທ່ານນຶ່ງຂອງສະພາດັ່ງກ່າວຊີ້ແຈງວ່າ ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຂມ ໂສກາ (Kem Sokha) ມີອິດສະຫລະ, ແລະເວົ້າວ່າ ສິດທິທາງການເມືອງຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍ ຫລື CNRP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືນ.
ທ່ານນາງ Cecilia Malmström, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ດ້ານການຄ້າ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາວ່າ ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງສືບຕໍ່ມາ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ.
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