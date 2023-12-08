ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ຈີນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃຫ້ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງດ້ານການຄ້າກັບ ຢູໂຣບ ແລະ ກົດດັນ ຣັດເຊຍ ໃຫ້ຢຸດສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ.
ໃນການເຈລະຈາດ້ວຍຕົນເອງຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບດົນກວ່າ 4 ປີລະຫວ່າງບັນດາປະມຸກຂອງ ຈີນ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ນັ້ນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຫຼີ ເຄີຈຽງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຊາລສ໌ ມິແຊລ, ປະທານຂອງສະພາ ຢູໂຣບ ແລະ ທ່ານນາງ ເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ.
ໃນຄຳປາໄສເປີດການເຈລະຈານັ້ນ, ທ່ານນາງ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບທ່ານ ສີ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ ປັກກິ່ງ ກັບວັງ ເຄຣັມລິນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ຈີນ ຄວນເຮັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ “ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ ສິ້ນສຸດລົງ.”
ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄ້າລະດັບສູງນັ້ນ, ຈີນ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ປູຕິນ ຫຼົບຫຼີກມາດຕະການລົງໂທດ ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງທ່ານ. ທ່ານນາງ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ ແລະ ທ່ານ ມິແຊລ ໄດ້ກົດດັນທ່ານ ສີ ແລະ ທ່ານ ຫຼີ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນທີ່ພິເສດນັ້ນ.