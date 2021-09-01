ຫົວໜ້າຂອງອີຢູ ເວົ້າວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລ້ວ

ປະທານຄະນະກຳມາທິການສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື ອີຢູ (EU), ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢນ (Ursula Von der Leyen) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ 70 ເປີ ເຊັນ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທັງໝົດໃນສະຫະພາບຢູໂຣບແມ່ນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວ ຊຶ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 250 ລ້ານຄົນ.
ໃນຂໍ້ຄວາມຢູ່ວິດີໂອສົ່ງອອກຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ (Brussels), ທ່ານນາງວອນ ເດີ ເລເຢນເອີ້ນເຫດ ການສຳຄັນດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ເປັນ "ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແທ້ໆວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເມື່ອພວກເຮົາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດວຽກ."
ແຕ່ທ່ານນາງກໍຍັງເຕືອນວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ ແລະຊາວຢູໂຣບອີກຫຼາຍໆຄົນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໃໝ່ແລະການເກີດຂຶ້ນມາຂອງສາຍພັນໃໝ່.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ, ຜູ້ອຳນວຍການພາກພື້ນຢູໂຣບຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO, ທ່ານແຮນສ໌ ກລຸກຈ໌ (Hans Kluge) ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນທະວີບ ທີ່ຊ້າລົງໃນໄລຍະ 6 ອາທິດຜ່ານມາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຕົວເລກທີ່ຄົງຕົວເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນເກີດມາຈາກການຂາດການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນໃນບາງປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະການຂາດການຍອມຮັບວັກຊີນໃນປະເທດອື່ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າມີພຽງແຕ່ 6 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາຊົນໃນບັນດາປະເທດຢູໂຣບທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະປານກາງໄດ້ສຳເລັດຊຸດການສັກຢາກັນພະຍາດຄົບຊຸດ. ແລະໃນຂະນະທີ່ເກືອບ 75 ເປີເຊັນ ຂອງພະນັກງານຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຢູໂຣບໄດ້ສໍາເລັດສັກຢາວັກຊີນ COVID-19 ຄົບຊຸດ, ບາງປະເທດສາມາດຈັດການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ພຽງແຕ່ 10 ເປີເຊັນຂອງນັກວິຊາການດ້ານການແພດ ຂອງຕົນ.
ຢູ່ໃນຄຳເຫັນຂອງເພິ່ນນັ້ນ ທ່ານນາງວອນ ເດີ ເລເຢນ (Von der Leyen) ຍັງກ່າວອີກວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບຕ້ອງຊ່ວຍສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ກັບປະເທດອື່ນໃນໂລກໂດຍການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການລິເລີ່ມການເຂົ້າເຖິງຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂລກຂອງອົງການ WHO ຊຶ່ງກໍຄື COVAX ທີ່ໄດ້ເອົາວັກຊີນ ໄປໃຫ້ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະປານກາງ. ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ໂຣກລະບາດຈະຍຸຕິລົງໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມັນຖືກສະກັດກັ້ນໄວ້ ຢູ່ໃນທຸກມຸມໂລກເທົ່ານັ້ນ.