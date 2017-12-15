ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ລັດຖະສະພາ​ ຂອງອີ​ຢູ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລົງໂທດ ທາງເສດຖະກິດ ຕໍ່ກໍາປູເຈຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນເຊນ (Hun Sen) (ກາງ) ກົ້ມເບິ່ງວຽກ ຂອງກໍາມະກອນຕັດຫຍິບ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງງານຕັດຫຍິບແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ ຂອງກໍາປູເຈຍໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ, 2017.

ລັດຖະສະພາ​ຢູ​ໂຣບ ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພິຈາລະນາງົດ ການໃຫ້ຊ່ອງ​ທາງ
ການ​ຄ້າ​ແບບພິ​ເສດ​ຕໍ່ "ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຍົກ​ເວັ້ນອາວຸດ" ຫລື ອີ​ບີ​ເອ
(EBA) ຂອງ​ກໍາປູ​ເຈຍເຂົ້າ​ໄປ​ຂາຍ​ໃນ​ສະຫະພາບ​ຢູ່​ໂຣບ ຫລື ອີ​ຢູ (EU) ນັ້ນ ​ເພື່ອ
​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່ການ​ຖອຍຫລັງ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ອໍານາດ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ
​ດັ່ງກ່າວ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ ສາມາດ​ມີ​ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ຕໍ່ປະ​ເທດທີ່ຂາຍ
​ສິນຄ້າສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ຕົນປະມານ​ເຄິ່ງ ​ໃຫ້​ແກ່ອີ​ຢູ (EU) ​ໂດຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ​
ເຄື່ອງນຸ່ງ ​ແລະ​ຖົງຕີນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ທີ່​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທໍາ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາ
ຊົນ​ກໍາປູ​ເຈ​ຍຫລາຍ​ກວ່າ ຫ້າ​ແສນ​ຄົນ.

ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ສະ​ເໜີທີ່​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ທີ່​ປະນາມການ​ຍຸບ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ
​ຂອງ​ປະ​ເທດ ດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ​ຂອງອີ​ຢູ (EU) ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້
ທ່ານ​ນາງ ຊີ​ຊິ​ເລຍ ມອມ​ສທຣອມ (Cecilia Malmström) "ທົບ​ທວນຄືນ" ການ
​ໃຫ້​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ກໍາປູ​ເຈ​ຍ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຂາຍ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດອີ​ຢູ (EU) ທີ່​ເປັນຕະຫລາດ
ດຽວທີ່​ບໍ່ຕ້ອງ​ເສຍ​ພາສີ ​ແລະ​ບໍ່ມີ​ໂກ​ຕາ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ນະ​ໂຍບາຍ ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ທຸກ​
ສິ່ງ​ທຸກຢ່າງ​ຍົກ​ເວັ້ນອາວຸດນັ້ນ “​ໂດຍ​ດ່ວນ”.

ບົດ​ສະ​ເໜີ ຂຽນວ່າ "...ຖ້າ​ຫາກກໍາປູ​ເຈ​ຍກະທໍາ​ການລະ​ເມີດ​ຕໍ່ຂໍ້​ຜູກ​ພັນ​ຂອງ​ຕົນ
​ຢູ່​ໃນລະບຽບອີ​ບີ​ເອ (EBA) ​ແລ້ວ ສິດ​ທິພິ​ເສດທາງ​ພາສີທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ໃຊ້​ຢູ່
​ທຸກ​ມື້ນີ້ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖືກ​ຖອນ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວຄາວ."

ບົດ​ສະ​ເໜີສະບັບ​ນີ້ ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່
ພາຍ​ນອກຂອງ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ກະກຽມລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ບຸກຄົນທີ່​ຮັບຜິດຊອບ
​ການ​ຍຸບ​ພັກ ​ແລະ​ການລະ​ເມີດ​ທາງ​ສິດ​ທິ​ມະນຸດ​ອື່ນໆ ​ເພື່ອ​ຈະ​ວາງຂໍ້​ຈໍາກັດ
ການ​ໃຫ້​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ​ໄປໃນ​ປະ​ເທດອີ​ຢູ (EU) ​ແລະເຮັດ​ໃຫ້ຊັບ​ສິນຂອງ​ພວກ​ເຂົາ
​ເຈົ້າບໍ່​ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ເໜັງ​ໄດ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG