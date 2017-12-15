ລັດຖະສະພາຢູໂຣບ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອໃຫ້ພິຈາລະນາງົດ ການໃຫ້ຊ່ອງທາງ
ການຄ້າແບບພິເສດຕໍ່ "ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຍົກເວັ້ນອາວຸດ" ຫລື ອີບີເອ
(EBA) ຂອງກໍາປູເຈຍເຂົ້າໄປຂາຍໃນສະຫະພາບຢູ່ໂຣບ ຫລື ອີຢູ (EU) ນັ້ນ ເພື່ອ
ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຖອຍຫລັງຂອງການໃຊ້ອໍານາດຜະເດັດການຂອງປະເທດ
ດັ່ງກ່າວ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ສາມາດມີຜົນຕາມມາຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ປະເທດທີ່ຂາຍ
ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງຕົນປະມານເຄິ່ງ ໃຫ້ແກ່ອີຢູ (EU) ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ
ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະຖົງຕີນ ຊຶ່ງເປັນອຸດສະຫະກໍາທີ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາ
ຊົນກໍາປູເຈຍຫລາຍກວ່າ ຫ້າແສນຄົນ.
ຢູ່ໃນບົດສະເໜີທີ່ຮັບຜ່ານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ປະນາມການຍຸບພັກຝ່າຍຄ້ານ
ຂອງປະເທດ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງອີຢູ (EU) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ທ່ານນາງ ຊີຊິເລຍ ມອມສທຣອມ (Cecilia Malmström) "ທົບທວນຄືນ" ການ
ໃຫ້ສິນຄ້າຈາກກໍາປູເຈຍ ເຂົ້າໄປຂາຍ ຢູ່ໃນປະເທດອີຢູ (EU) ທີ່ເປັນຕະຫລາດ
ດຽວທີ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍພາສີ ແລະບໍ່ມີໂກຕາ ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງຍົກເວັ້ນອາວຸດນັ້ນ “ໂດຍດ່ວນ”.
ບົດສະເໜີ ຂຽນວ່າ "...ຖ້າຫາກກໍາປູເຈຍກະທໍາການລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຜູກພັນຂອງຕົນ
ຢູ່ໃນລະບຽບອີບີເອ (EBA) ແລ້ວ ສິດທິພິເສດທາງພາສີທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໃຊ້ຢູ່
ທຸກມື້ນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຖອນເປັນການຊົ່ວຄາວ."
ບົດສະເໜີສະບັບນີ້ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍບໍລິການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວຢູ່
ພາຍນອກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ກະກຽມລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ການຍຸບພັກ ແລະການລະເມີດທາງສິດທິມະນຸດອື່ນໆ ເພື່ອຈະວາງຂໍ້ຈໍາກັດ
ການໃຫ້ວີຊາເຂົ້າໄປໃນປະເທດອີຢູ (EU) ແລະເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຄື່ອນເໜັງໄດ້.
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