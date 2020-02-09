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ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ​ລະ​ຫວ່າງ ຊົນ​ເຜົ່າ ກາ​ຊັກ​ສ​ຖານ ເຮັດ​ໃຫ້ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 8 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ພາບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ຕຶກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຖືກ​ຈູດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງການ​ປະ​ທະ​ກັນຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ໃນ​ບ້ານ ມາ​ຊານ​ຈີ ໃນ​ແຂວງ ຊາມ​ບິ​ລ, ປະ​ເທດ ກາ​ຊັກ​ສ​ຖານ. 8 ກຸມ​ພາ, 2020. Tengrinews/Shokan Alkhabayev via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE…

ບັນ​ດາ​ຊາວ​ບ້ານ​ທັງ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ລຸມ​ຕີ​ກັນ ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ໃນ​ເມືອງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ກາ​ຊັກ​ສ​ຖານ, ດ້ວຍ​ຜູ້​ຊາຍຫຼາຍ​ກຸ່ມ​ໄດ້​ຈູດ​ເຮືອນຫຼາ​ຍຫຼັງ, ປີ້ນ​ລົດ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຕ້ອງຫຼົບ​ໜີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ປະ​ເທດ ກຽກກິ​ສ​ຖານ ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄັ້ງ. ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 8 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂ້າມ​ຄືນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ ໃນ​ຮອບຫຼາຍ​ປີ​ໃນ​ພ​າກ​ພື້ນ ຊາມ​ບິ​ລ, ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ປະ​ມານ 130 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເມືອງ ອາ​ລ​ມາ​ຕີ ທີ່​ເປັນ​ເມືອງຫຼວງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ກາ​ຊັກ​ສ​ຖານ.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ພາກ​ພື້​ນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ​ໃນ​ຕອນ​ເດິກ​ຂອງວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ທ່າມ​ກາງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ອາ​ກາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ.

ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ແນ່ນອນ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ ກາ​ຊັກ ກັບກຸ່ມ ດັນ​ກັນ​ສ໌, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຊາວ​ມຸ່​ສ​ລິມ​ທີ່​ມາ​ຈາກ ຈີນ.

ຜູ້​ຊາຍ​ຊົນ​ເຜົ່າ ກາ​ຊັກ ຫຼາຍ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ລົມ​ກັບ​ອົງ​ການຂ່າວ RFE/RL ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຂ້ອງ​ໃຈ​ກັນ​ມາ​ດົນ​ນານ​ລະ​ຫວ່າງ ​ສອງ​ກຸ່ມ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂມ​ໂຫ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ ກາ​ຊັກ ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັ່ງ​ໃສ່ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ດັນ​ກັນ​ສ໌.

ກຸ່ມ ດັນ​ກັນ​ສ໌ ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ສ່ວນຫຼາຍ​ໃນ​ບ້ານ ມາ​ຊາ​ນ​ຈີ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ບ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ສຸດ, ແລະ ທຸ​ລະ​ກິດຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ຂອງ​ເມືອງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ຄອບ​ຄົວ ດັນ​ກັນ​ສ໌.

ຫຼາຍ​ບ້ານ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ອອກ​ໄປ ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໃນ​ຂ້າມ​ຄືນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ກາ​ຊັກ ໄດ້​ສົ່ງ​ຕຳຫຼວດ​ປາບ​ປາມ​ຈະ​ລາ​ຈົນ​ໄປ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັນ​ຂ້າມ​ຄືນ. ນັກ​ຂ່າວ RFE/RL ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້​ຢືນ​ແຖວ​ກັນ​ຍາວ, ຖື​ກັນ​ບັງ ແລະ ໄມ້​ຄ້ອນ​ປາບ​ປາມ​ຈະ​ລາ​ຈົນ​ຢູ່​ຕາມ​ຖະ​ໜົ​ນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ທ່ານ ເອີ​ລານ ເທີ​ກີມ​ບາ​ເອ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 40 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ແລະ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 47 ຄົນ​ຖືກ​ຈັບ ຫຼື ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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