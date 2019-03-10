ຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນ ອີທິໂອເປຍ ຈາກນະຄອນຫຼວງ ອາດິສ ອາບາບາ ມຸ່ງໜ້າ
ສູ່ນະຄອນຫຼວງ ໄນໂຣບີ ປະເທດ ເຄັນຢາ ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ.
ເຮືອບິນ ໂບອິງ 737 ໄດ້ຕົກໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້, ໃກ້ກັບເມືອງ ບິຊັອຟຕູ
(Bishoftu).
ສາຍການບິນ ອີທິໂອເປຍ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ຖ້ຽວບິນ 302 ໄດ້ບິນຂຶ້ນ
ຕອນເຊົ້າ 8 ໂມງ 38 ຈາກສະໜາມບິນສາກົນ ໂບເລ ແລະ ຂາດການຕິດຕໍ່ຕອນ 8
ໂມງ 44.
ຖະແຫຼງການໃນທວິດເຕີໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດການຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພແມ່ນກຳ
ລັງດຳເນີນຢູ່ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ໂດຍສານ 149 ຄົນ ພ້ອມກັບສະມາຊິກການ
ບິນ 8 ຄົນ ທີ່ເຊື່ອວ່າຢູ່ເທິງເຮືອບິນນັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ອາບີ ອາເມັດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການທີ່ເອົາລົງໃນທວິດເຕີ
ວ່າ “ຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ອີທິ
ໂອເປຍ, ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຄົນຮັກ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຮືອບິນ ໂບອິງ 737 ຂອງສາຍການບິນ ອີທິໂອເປຍ ໃນຖ້ຽວບິນຕາມ
ເວລາປົກກະຕິ ຫານະຄອນຫຼວງ ໄນໂຣບີ ປະເທດ ເຄັນຢາ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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