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ປະ​ຊາ​ຊົນ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ສາ​ມາດ​ໃຊ້ ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ໄດ້​ອີກ ຫຼັງ​ຈາກມອດ ​ດົນ​ເປັນ​ທິດ

ພາກ​ຈາກວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລາ, 2016, ຜູ້​ຊາຍ​ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ອ່ານ​ໜັງ​ສື​ພິມ ແລະ ດື່ມ​ກາ​ເຟ ຢູ່​ຮ້ານ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ອາ​ດິ​ສ ອາ​ບາ​ບາ, ປະ​ເທດ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫຼັງ​ຈາກຫຼາຍ​ວັນ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ອິ​ນ​ເຕີ​ແນັດ, ບັ​ນ​ດາ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທັງຫຼາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ
ເອທິໂອເປຍ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະກັບຄືນມາໃຊ້ມັນໄດ້ອີກຄັ້ງນຶ່ງ.

ບໍ​ລິ​ສັດ ເອ​ທິ​ໂອ ໂທ​ລະ​ຄົມ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ​ສັນ​ຍານ​ພຽງ​ຜູ້​ດຽວ​ຂອງ ເອ​ທິໂອ​ເປຍ,
ກໍສາມາດທີ່ຈະນຳການບໍລິການກັບຄືນມາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກການມອດ
ເປັນໄລຍະໆ ໄດ້ເຮັດສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີແນັດ 15 ລ້ານຄົນໃນປະເທດ ບໍ່ສາ
ມາດເຂົ້າຫາເວັບໄຊ້ ຫຼື ສື່ສັງຄົມໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ດ້ານໂທ​ລະ​ຄົມດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ພຽງ​
ແຫ່ງດຽວຂອງປະເທດນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຮູ້ການມອດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຂໍໂທດສຳລັບຄວາມ
ບໍ່ສະດວກສະບາຍຕໍ່ລູກຄ້າ, ແລະ ຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ພ້ອມກັບຕໍ່ເວລາເພື່ອ
ໃຊ້ລະບົບບັດຕື່ມເງິນ.

ການມອດ​ສັນ​ຍານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັນ Telegram,
ເຊິ່ງແມ່ນແອັບພລີເຄຊັນສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງອິນເຕີແນັດທີ່ຊາວ ເອທິໂອເປຍ ຫຼາຍຄົນໃຊ້
ຢູ່ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ກຸ່ມ NetBlocks, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນອິດ​ສະ​ຫຼະ ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປິດ​ອິ​ນ
ເຕີແນັດ ໃນທົ່ວໂລກ, ໄດ້ພົບການມອດຄັ້ງທຳອິດໃນ ເອທິໂອເປຍ ເມື່ອວັນທີ 11 ມິຖຸ
ນາ ແລະ ໄດ້ບັນທຶກການເປີດ ແລະ ປິດເປັນຕອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ ເອ​ທິ​ໂອ ໂທ​ລະ​ຄົມ ບໍ່ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ
ເກີດການມອດ, ແຕ່ບາງຄົນໄດ້ຄາດກັນວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປິດສັນຍານອິນເຕີ
ແນັດ ເພື່ອປ້ອງກັນພວກນັກຮຽນມັດທະຍົມ ຈາກການລັກກ່າຍຂໍ້ສອບເສັງແຫ່ງຊາດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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