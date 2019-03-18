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ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ຄົ້​ນ​ພົບ ຄວາມ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ ເຮືອ​ບິນ ໂບ​ອິ້ງ 737 MAX 8 ສອງ​ຄັ້ງ

​ກ່ອງບັນ​ທຶກ​ສຽງ​ຫ້ອງ​ບິນ ຈາກ​ສາຍ​ການ​ບິນ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ທີ່​ປະ​ສົບ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ​ຕົກ, ເມືອງ ບວກ​ເຊ, ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ. 16 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ວິ​ເຄາະ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຈາກ​ຫີບ​ດຳ​ຂອງ​ສາຍ​ການ​ບິນ ເອທິ​ໂອ​ເປຍ ຖ້ຽວບິນ 302 ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ” ໃນການຕົກຂອງເຮືອບິນລຸ້ນດຽວກັນ
ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອປີກາຍນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີຂົນສົ່ງຂອງ
ເອທິໂອເປຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.

ທ່ານ ດາກ​ມາ​ວິດ ໂມ​ເກັ​ສ (Dagmavid Moges), ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ
ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ເຮືອບິນຕົກໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ 157 ຄົນ
ເສຍຊີວິດນັ້ນ, ຈະຖືກເປີດເຜີຍພາຍໃນ 30 ວັນ.

ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ກ່ອນ​ທີ່​ກ່ອງ​ດຳຂອງ​ເຮືອ​ບິນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນນັ້ນ, ຫຼາຍ​
ຄົນແມ່ນໄດ້ທຽບຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງ ການຕົກຂອງສາຍການບິນ ເອທິ​ໂອ​ເປຍ
ແລະ ສາຍການບິນ ໄລອັອນ ເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງທັງສອງລຳແມ່ນເຮືອ
ບິນລຸ້ນ 737 MAX 8 ຂອງບໍລິສັດ ໂບອິ້ງ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 30 ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ຢຸດ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ 737 MAX 8 ຂອງ​ບໍ​ລິ​
ສັດໂບອິ້ງ ໄວ້ ຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກໄພພິບັດຂອງສາຍການບິນ ເອທິ​ໂອ​ເປຍ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ສຳ​ລັບ​ຊາວ
ເອທິໂອເປຍ 17 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນອຸບັດຕິເຫດນັ້ນ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ໂລງ​ສົບ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ເປົ່າ​ຫວ່າງ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊາກ​ສົບ​ພຽງ​ໜ້ອຍ​
ດຽວໄດ້ຖືກພົບຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດນັ້ນ, ແລະ ການລະບຸຕົວສົບຜູ້ເຄາະຮ້າຍອາດ
ໃຊ້ເວລາເຖິງ 6 ເດືອນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະບານ ເອທິ​ໂອ​ເປຍ.

ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ດິນ​ທີ່​ຖືກ​ເຜົາ​ໄໝ້ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເກີດ​ອຸ​ບັດ​ຕິ
ເຫດ ເພື່ອໄປຝັງ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສາຍ​ການ​ບິນ ເອທິ​ໂອ​ເປຍ ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ
ນີ້ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂບເລ ເພື່ອລະນຶກເຖິງຄົນຂັບເຮືອບິນ ແລະ ຈຸບິນຫົກຄົນ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.

ຖ້ຽວ​ບິນ​ທີ່​ວ່າ ​ຍັງ​ໄດ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ 21 ຄົນ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​
ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດໃນນະຄອນຫຼວງ ໄນໂຣບີ ເມື່ອເຮືອບິນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ຕົກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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