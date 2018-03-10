ເອທິໂອເປຍ ເນລະເທດ ນັກຂ່າວອັງກິດ ແລະ ຈັບນັກຂຽນຂ່າວ ລົງອິນເຕີແນັດ

ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ເນລະເທດນັກຂ່າວອັງກິດ ທ່ານວິລລຽມ ເດວີສັນ ເພາະວ່າມີ ບັນຫາ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ.
ອົງການຂ່າວແຈ້ງວ່າ ທ່ານເດວີສັນ ນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມກາດຽນ ຜູ້ທີ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ
ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການຂ່າວບລູມເບີກໄດ້ຖືກເນລະເທດໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກກັກຂັງເປັນເວລານຶ່ງມື້ ຢູ່ທີ່ປ້ອມຕຳຫຼວດ.
ທ່ານເດວີສັນ ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ນະຄອນລອນດອນ ແລະໄດ້ກ່າວຢູ່ໜ້າເຟສບຸກວ່າ ເອທິ
ໂອເປຍ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຢຸດເຊົາເຮັດ
ວຽກໃຫ້ແກ່ບລູມເບີກ ແລະເລີ້ມເຮັດວຽກ ໃຫ້ແກ່ໜັງສືພິມກາດຽນ. “ການປະຕິບັດຕໍ່
ຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການເປັນນັກຂ່າວອາຊີບ
ແລະຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງລັດຖະ ບານ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມລະບຽບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງໄວ້ ໃນວິທີທີ່ໂປ່ງໃສ.”
ທ່ານເດວີສັນກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງເຫດຜົນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງວ່າ ເປັນ
ຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຖືກເນລະເທດ. ແຕ່ທ່ານກ່າວ ຢູ່ໃນໜ້າເຟສບຸກ ຂອງທ່ານວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າມີວີຊານັກທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ເດືອນກຸມພາແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ
ເມືອງປະກາດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ.”
ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີເອທິໂອເປຍກ່າວວ່າ ທ່ານເດວີສັນ
ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກປະເທດເພາະວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນໃດໆ ກັບສື່ມວນ
ຊົນຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານໂມຮໍາເມັດ ເຊອິດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າລາວໄດ້ສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດ
ກັບໜັງສືພິມກາດຽນ. ພວກເຮົາໄດ້ດູແລລາວຄືກັນກັບບັນດານັກຂ່າວຄົນອື່ນໆ ເວລາ
ລາວເປັນນັກຂ່າວບລູມເບີກ ແຕ່ບັດນີ້ ລາວບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຂອງສື່ມວນຊົນໃດໆ
ເພາະສະນັ້ນລາວບໍ່ສາມາດຂຽນລາຍງານຈາກເອທິໂອເປຍໄດ້.”
ນອກນັ້ນແລ້ວ ຢູ່ໃນເອທິໂອເປຍ ນັກຂຽນຂ່າວລົງອິນເຕີແນັດ ທ່ານເຊຢູມ ເທໂຊມໄດ້
ຖືກກັກຂັງ ອີງຕາມຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງພວກນັກຂ່າວ ຫລື CPJ.
ອົງການ CPJ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຜູ້ຂຽນລົງອິນເຕີແນັດທ່ານນີ້ ໄດ້ຖືກຈັບ ໃນ
ວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງລາວ. ບໍ່ມີການ
ໃຫ້ເຫດຜົນໃດໆຕໍ່ການຈັບກຸມດັ່ງກ່າວນີ້.
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