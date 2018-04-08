ປະເທດ ເອທິໂອເປຍ ປິດຄຸກ ທີ່ມີຊື່ສຽງເໜົ່າເໝັນ

ຫຼາຍວັນ ຫຼັງຈາກການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງ
ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ປະເທດ ເອທິໂອເປຍ ກໍໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດຕາມຄຳສັນຍາການປະຕິຮູບ
ປະເທດຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້. ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປິດສູນກັກຂັງ
ທີ່ມີຊື່ສຽງເໜົ່າເໝັນ ແລະ ໄດ້ປ່ອຍຕົວນັກຂ່າວ ແລະ ນັກການເມືອງທີ່ຖືກຂັງຄຸກ 11
ຄົນ.
ອະດີດນັກໂທດ ແລະ ນັກຂ່າວ, ແນວໃດກໍຕາມໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຖືກກັກຂັງຫຼາຍຄົນ ໄດ້
ຖືກຍ້າຍໄປສະຖານທີ່ອື່ນໆ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າສົງໄສວ່າ ສັນຍາລັກ ຂອງການປິດ ແລະ
ປ່ອຍຕົວນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງຫຼືບໍ່.
ໃນວັນທີ 2 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ອາບີ ອາເມັດ "Abiy Ahmed" ໄດ້ເປັນນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການສະເໜີຊື່ທີ່ຍືດເຍື້ອ ລຸນຫຼັງການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ຢ່າງກະທັນຫັນ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນກ່ອນ, ທ່ານ ໄຮເລມາຣຽມ ເດຊາເລນ "Hailemariam Desalegn."
ໃນຄຳປາໄສຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ອາເມັດ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສາມັກ
ຄີກັນ.
ທ່ານ ອາເມັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ພວກເຮົາຈະເບິ່ງພັກການເມືອງຕ່າງໆ
ຈາກພາຍນອກຂອງພັກ EPRDF ວ່າເປັນຄູ່ແຂ່ງຂັນ ແທນທີ່ຈະເປັນສັດຕູ, ຜູ້ສະໜັບ
ສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນອ້າຍ ແລະ ນ້ອງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດແຕກຕ່າງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກປະ
ເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນປະຊາຊົນສັນຊາດດຽວກັນ.”
ເຊິ່ງແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ມີບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ.
ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດານັກການເມືອງ ແລະ ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ສຳ
ລັບການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊຸມນຸມຜິດກົດໝາຍໃນເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຖືກປ່ອຍ
ຕົວ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກກ່ອນໜ້ານີ້.
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