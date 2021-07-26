ລັດອຳຮາຣາ ຂອງເອທິໂອເປຍ ຮຽກຮ້ອງຊາວໜຸ່ມ ສູ້ລົບຕ້ານພວກນັກລົບຕິເກຣ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຂະຫຍາຍຕົວ

ລັດອຳຮາຣາ (Amhara) ຂອງເອທິໂອເປຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ “ຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນ” ຈັບອາວຸດລຸກຂຶ້ນຕ້ານພວກນັກລົບທິເກຣ ທີ່ກຳລັງສູ້ລົບກັບ ທະຫານລັດຖະບານກາງ ແລະກຳລັງທັງໝົດຈາກເກົ້າເຂດອື່ນໆຂອງເອທິໂອ ເປຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ການຮຽກຮ້ອງລະດົມກຳລັງເພື່ອລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານພວກນັກລົບ ຈາກກຸ່ມແນວໂຮມປົດປອ່ຍປະຊາຊົນທິເກຣຫຼື TPLF ຜູ້ທີ່ກອງທັບຂອງລັດອຳຮາຣາ ກ່າວວ່າ ບັດນີ້ໄດ້ໂຈມຕີລັດຂອງຕົນ ຂະຫຍາຍການເຮັດສົງຄາມເປັນເວລາແປດເດືອນ ອອກໄປ ແລະສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ແຫຼມຮອນຂອງອາຟຣິກາ.
ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອາເກກເນີຮູ ແທສຊາເກີຣ (Agegnehu Tesha-ger) ຜູ້ນຳຂອງລັດຖະບານຂົງເຂດອຳຮາຣາ ທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຂອງທາງຢູ່ໃນຂົງເຂດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ ທະຫານບ້ານ ພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນທະຫານ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຈົ່ງຕິດອາວຸດສ່ວນໂຕ ເຂົ້າຮ່ວມການ ເຮັດສົງຄາມ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ TPLF ນັບແຕ່ມື້ອື່ນນີ້ໄປ.”
ໃນການໂທລະສັບໄປຫາໂຄສົກຂອງກຸ່ມ TPLF ທ່ານເກຕາຈູ ຣີດາ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.
ສົງຄາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງກອງທັບເອທິໂອເປຍ ແລະກຸ່ມ TPLF ຊຶ່ງໄດ້ປົກ ຄອງທາງພາກເໜືອສຸດ ຂອງເອທິໂອເປຍ ມາແຕ່ເດືອນພະຈິກ.
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