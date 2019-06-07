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ນາ​ຍົກ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ເດີນ​ທາງ​ ໄປ​ຊູ​ດານ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໄກ່​ເກ່ຍ ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ​ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ທ່ານ​ອາ​ບີ ອາ​ເໝັດ (ກາງ) ຖືກ​ຕ້ອນ​ຮັບ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ທ່ານ​ອາ​ບີ ອາ​ເໝັດ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງນະຄອນ​ຫຼວງປະເທດ​ຊູ​ດານ ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຈ​ລະ​ຈາໄກ່​ເກ່ຍ​ລະ​ຫວ່າງສະ​ພາ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ພວກ​ຜູ້​ນຳຂະ​ບວນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປາບ​ປາມ​ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ນັ້ນ.

ທ່ານອາ​ເໝັດ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ພວກ​ນາຍ​ພົນ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ແລະ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ພົບ​ພໍ້​ແບບ​ແຍກ​ກັນ ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ໃນ​ການ​ປະ​ກາດ​ເພື່ອ​ອິດ​ສະຫຼະ​ພາບ​ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ແນວ​ໂຮມ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ທີ່​ຕາງ​ໜ້າໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານຂອງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ສະ​ຫະ​ພາບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ໂຈະ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຊູ​ດານ ຢູ່​ໃນ​ທຸກ​ກິດ​ຈະ​ກຳຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ສະ​ພາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ແລະ​ຄວ​າມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ບໍ່ໃຫ້​ຊູ​ດານ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ທຸກ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ​ຂະ​ນະທີ່ ​ພວກ​ຜູ້​ນຳໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຊູ​ດານໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ປົກ​ຄອງທະ​ຫານ ​ເພື່ອ​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງກ່າວວ່າ ການຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນ​ບໍ່​ຈິງ​ໃຈ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປາບ​ປາມ​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ຊຶ່ງ​ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ກຳ​ລັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ນັ້ນ.

ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ​ທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ກ່າວ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ປາບ​ປາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 113 ຄົນ ແລະ​ມີ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ500 ກວ່າ​ຄົນ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ.

ສ່ວນກະ​ຊວງສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຊູ​ດານ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຜູ້ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແມ່ນ "ບໍ່​ກາຍ 46 ຄົນ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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