ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນນຕີຂອງແອັສທົວເນຍ ທ່ານນາງກາຈາ ຄາລລາສ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກອື່ນໆ ເປັນບຸກຄົນ ທີ່ທາງການຣັດເຊຍ “ຕ້ອງການຕົວ” ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍອະນຸສອນສະຖານສົງຄາມຕ່າງໆສະໄໝສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງຄາລລາສ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍຣັດເຊຍ ໃນ “ການປອມແປງປະຫວັດສາດ” ແລະ “ຟື້ນຟູລັດທິນາຊີ” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ.
ການເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ທ່ານນາງຄາລລາສ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້ “ເອົາມາດຕະການທີ່ເປັນປໍລະປັກ ຕໍ່ຄວາມຊົງຈຳທາງດ້ານປະຫວັດສາດ” ແລະປະເທດຣັດເຊຍ ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານດມີທຣີ ເພັສຄອບ ໄດ້ກ່າວ.
ນີ້ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ປະມຸກຂອງອີກປະເທດນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າໄວ້ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ທີ່ກະຊວງພາຍໃນຕ້ອງການຕົວ.
“ວັງເຄຣັມລິນຫວັງວ່າການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປິດປາກປິດສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະບຸກຄົນອື່ນໆໄດ້ ແຕ່ມັນຈະບໍ່” ທ່ານນາງຄາລລາສໄດ້ຂຽນຕອບໂຕ້ລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນຮູ້ກັນໃນຊື່ທວີດເຕີ້. ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຣັດເຊຍນັ້ນວ່າ ເປັນ “ກົນລະຍຸດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍມາແລ້ວ.”
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