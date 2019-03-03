ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນປະເທດ ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ພາການໄປສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ
ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ ຈູຣີ ຣາຕັສ ແລະ ພັກສູນກາງ ທີ່ມີແນວທາງກາງອຽງຊ້າຍນັ້ນ
ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະປະສົບການແຂ່ງຂັນທີ່ຂ້ອນ
ຂ້າງແຂງແກ່ນຈາກພັກ EKRE ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ເຊິ່ງໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະສະໜອງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມ.
ໃນປີ 2007, ປະເທດ ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ກາຍເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດຂອງໂລກ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໂຈມຕີຂອງສັດຕູຍຸກໃໝ່ ທີ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໄດ້ຖືກຕັ້ງ
ຊື່ວ່າສົງຄາມທາງໄຊເບີ. ການໂຈມຕີແມ່ນມາຈາກປະເທດ ຣັດເຊຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີນັ້ນ, ເອັສໂຕເນຍ, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດສະຫະພາບ ໂຊ
ວຽດ, ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ທາງເທັກໂນໂລຈີທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ກະແຈທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວແມ່ນ e-Estonia, ເປັນໂຄງການພິເສດ
ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກັບປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ຜ່ານໂຄງການທີ່ສັບຊ້ອນ
ອີງໃສ່ໂຄງການ “X-Road”, ເປັນໂຄງການນຶ່ງຂອງລັດຖະບານທີ່ຍັງຖືກໃຊ້ໂດຍບັນ
ດາບໍລິສັດເອກະຊົນໃຫຍ່ຫຼາຍບໍລິສັດອີກດ້ວຍ.
ຜ່ານໂຄງການ X-Road ນັ້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ ປະ
ກັນສຸຂະພາບ, ການທະນາຄານ, ຈ່າຍພາສີ, ການກວດກາ, ແລະ ການສຶກສາຜ່ານ
ເຄືອຂ່າຍຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສາຍໄຍແກ້ວ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທົ່ວປະເທດ. ສະມາຊິກສະ
ພານິຕິບັນຍັດສາມາດປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍທາງດິຈິຕອລ ຜ່ານໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ
e-caninet, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໃຊ້ໂຄງການ e-voting ເພື່ອເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສື່
ສານກັບບັນດານັກການເມືອງ. ແລະ ໄວຟາຍ ກໍມີຢູ່ທຸກບ່ອນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດທະເລດ ບາລ
ຕິກ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນນັ້ນ ໄດ້ຖືກຄອບງຳ ແລະ ເອົາລັດເອົາປຽບ
ໂດຍປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ແຕ່ຕອນນີ້, ບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ, ໂຄງ
ການ e-Estonia ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດນັ້ນ ແຊງກາຍອະດີດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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