ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ເມືອງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດໂດຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລົບກວນວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາກພື້ນດິນ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ຕ່າງໆທົ່ວຢູເຄຣນ, ໂຈມຕີນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນນັບຕັ້ງແຕ່ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາດົນກວ່າ 7 ເດືອນນັ້ນ.
ມົສກູ ກ່າວວ່າການໂຈມຕີທັງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພະລັງງານ, ກອງບັນຊາການ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມ ໃນການແກ້ແຄ້ນສຳລັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ.
ຫ້ອງການມະນຸດສະທຳ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຄື້ນຂອງການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ, ທີ່ຖືກອ້າງເອົາໂດຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວຢູເຄຣນ, ໂດຍສະເພາະຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຂົນສົ່ງວັດຖຸສຸກເສີນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ, ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງແຮງ.”
ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ, ເຊິ່ງມີພະນັກງານປະມານ 700 ຄົນຢູ່ 10 ສະຖານທີ່ທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຢາ, ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທີມຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດການປະຕິບັດງານ. ໂຄສົກອົງການກາແດງຄົນທີສອງຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນຂະນະທີ່ວຽກໃນສະໜາມໄດ້ຢຸດເປັນການຊົ່ວຄາວ, ພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນສາມາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າໂຕະ. “ຕາບໃດທີ່ມັນປອດໄພທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍເຂົາເຈົ້າກໍຈະປະຕິບັດງານຕໍ່.”
ສະພາອົບພະຍົບ ນໍເວ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ຢູເຄຣນ ຈົນກວ່າມັນປອດໄພທີ່ຈະສືບຕໍ່, ໂດຍກ່າວວ່າການຢຸດຊົ່ວຄາວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຈັດຕັ້ງສິ່ງຂອງກ່ອນລະດູໜາວ.
ທ່ານ ຢານ ເອເກີແລນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ NRC ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເວລາທີ່ພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຫຼົບລີ້ຈາກການຖິ້ມລະເບີດ ແລະ ຢ້ານກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຊ້ຳຄືນ.”
ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຣອຍເຕີ ໃນການສຳພາດວ່າ, “ປະຊາຊົນແມ່ນໃຈແຕກສະຫຼາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸກເຮັດວຽກມື້ນີ້. ຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດເລີ່ມເຮັດວຽກອີກ ແມ່ນກະທັ້ງໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງມື້ອື່ນ.” ທ່ານເວົ້າວ່າທ່ານເປັນຫ່ວງ ກ່ຽກວັບຜົນກະທົບຂອງການລົບກວນຕ່າງໆຕໍ່ຄົນຊະລາ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນແມ່ນອ່ອນແອໂພດທີ່ຈະໄປຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພຢູ່ບ່ອນອື່ນ.
ໂຄສົກສຳລັບອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ດ້ວຍພະນັກງານໄດ້ພາການຫຼົບລີ້ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີທາງອາກາດ.