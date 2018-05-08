ຫົວໜ້າ ພະແນກ ຍຸຕິທຳ ລັດນິວຢອກ ລາອອກ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ

ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດນິວຢອກ ໄດ້ລາອອກ ໃນຕອນແລງຂອງວັນຈັນວານນີ້ ຫລັງຈາກແມ່ຍິງ 4 ຄົນ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານວ່າ ໄດ້ໃຊ້ກຳລັງລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານເອຣິກ ຊະໄນເດີ້ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ນັບແຕ່ປີ 2010
ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຍັງໄດ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ.
ວາລະສານນິວຢອກເກີ້ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍງານບົດນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ພ້ອມກັບ
ເລື້ອງ ຂອງພວກແມ່ຍິງ 4 ຄົນ ທີ່ກ່າວຫາທ່ານຊະໄນເດີ້ວ່າ ໄດ້ໃຊ້ກຳລັງ ແບບຮຸນແຮງ
ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີເພດສຳພັນແບບບໍ່ສົມຍອມກັບຜູ້ກ່ຽວ.
ທ່ານຊະໄນເດີ້ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຫຼາຍສະບັບ ປະຕິເສດວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກຳລັງ
ຫລືເຂົ້າຮ່ວມໃນການມີເພດສຳພັນ ແບບບໍ່ສົມຍອມໃດໆ. ການປະກາດລາອອກ
ຂອງທ່ານກ່າວວ່າການກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ
ຂອງທ່ານໄດ້.
ທ່ານແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ຂະບວນການ #MeToo ຕໍ່ຕ້ານການລວນ
ລາມແລະການຮາວີທາງເພດ ຮວມທັງການຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ທ່ານຮາເວ ວາຍສະໄຕນ໌ ນຶ່ງໃນບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ຢູ່ໃນວົງການໆເມືອງ ບັນເທີງແລະທຸລະກິດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ລວນລາມທາງເພດຕໍ່ພວກແມ່ຍິງນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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