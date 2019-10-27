ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີໂດອານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ ວ່າ ກອງທັບແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ຈະ “ກວດລ້າງພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ຈາກເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຖ້າຫາກກຸ່ມພວກທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ YPG ບໍ່ອອກໄປຈາກທີ່ນັ້ນ ພາຍໃນວັນເສັ້ນຕາຍ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ໂດຍເທີກີ ແລະຣັດເຊຍ ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ກໍຕາມ.
ວັນເສັ້ນຕາຍທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໃສ່ ວັນອັງຄານ ເວລາ 3 ໂມງແລງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ໂດຍທ່ານເອີໂດອານ ແລະປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນທະເລດຳ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໂຊຈີ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງສາລະວັດທະຫານຂອງຕົນ ແລະກຳລັງພິທັກຊາຍແດນຂອງເທີກີ ຈະ “ເຮັດໃຫ້ການທອດຖອນ” ພວກຊາວເຄີດໃຫ້ອອກໄປຈາກເຂດຊາຍແດນ ພາຍໃນ 30 ກິໂລແມັດ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ອັງກາຣາ ຖືວ່າ ກຸ່ມ YPG ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະໄດ້ກ່າວຕຳໜິຢ່າງຮ້ອນແຮງຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມທະຫານບ້ານດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືຂອງ ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SDF ໃນການສູ້ລົບຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ. ທ່ານເອີໂດອານ ຍັງໄດ້ກ່າວຕັກເຕືອນກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງນານາຊາດ ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນການລິເລີ້ມຂອງເທີກີ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ “ເຂດປອດໄພ” ສຳລັບ ພວກອົບພະຍົບຊີເຣຍ ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ອາໄສຢູ່ໃນເທີກີ.
ຜູ້ນຳຂອງເທີກີ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ “ຖ້າຫາກບໍ່ມີການສະໜັບສະໜຸນ ສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ພວກເຮົາພວມສ້າງຂຶ້ນສຳລັບພວກອົບພະຍົບ ລະຫວ່າງ 1 ຫາ 2 ລ້ານຄົນໃນຂັ້ນທຳອິດ ສຳລັບການກັບຄືນມາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນໃດ ພຽງແຕ່ຈະເປີດປະຕູຂອງພວກເຮົາ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄປຍັງຢູໂຣບ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຫະລັດ ຈະເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຂອງຕົນ ທີ່ກຳລັງປົກປ້ອງບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຳລັງທະຫານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕົນ ໄດ້ຖືກຖອນອອກຈາກປະເທດ ກໍຕາມ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ແອສເປີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ໂດຍໃຊ້ອັກສອນຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ວ່າ “ດຽວນີ້ ພວກເຮົາເອົາມາດຕະການບາງສ່ວນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ເພື່ອທີ່ຈະເສີມກຳລັງ ຖານທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ ດີເອຍ ແອລ-ຊູຣ (Deir el-Zour) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມ ISIS ເຂົ້າຫາບໍ່ນ້ຳມັນໄດ້.” ທ່ານແອສເປີ ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າປະຊຸມກັບ ບັນດາປະເທດພັນທະມິດໃນອົງກການເນໂຕ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ ຂອງແບລຈ້ຽມ.