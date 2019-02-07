ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານເຣແຊຟ ເຕຢິບ ເອີດວນ ໄດ້ກ່າວຫາ ວໍຊິງຕັນວ່າເປັນ “ຈັກ
ກະພັດ” ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັບໄລ່ ປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານນິໂກ
ລັສ ມາດູໂຣ ອອກ. ຄວາມເວົ້າເທື່ອລ້າສຸດຂອງທ່ານເອໂດກັນ ທີ່ຫຼັ່ງອອກມາໃນການ
ສະໜັບສະໜູນພັນທະມິດຂອງທ່ານ ຄືທ່ານມາດູໂຣ ອອກມາທ່າມກາງການເພີ້ມຄວາມ
ກົດດັນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ອັງກາຣາເພື່ອໃຫ້ສິ້ນສຸດການສະໜັບສະໜູນແກ່ຜູ້ນຳເວເນຊູ
ເອລາທີ່ຍຶດຄອງອຳນາດຢູ່.
ທ່ານເອີດວນ ຕຳນິປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ
ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ“ເວເນຊູເອລາ ແມ່ນເຄື່ອງມື
ຂອງທ່ານບໍ່? ປະທານາທິບໍດີຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານມາຈາກການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານມີສິດ
ຫຍັງທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງຄົນອື່ນ? ແລະປະຊາທິປະໄຕນັ້ນຢູ່ໃສ? ຈະສາມາດຮັບເອົາເລື້ອງ
ນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?” ທ່ານເອີດວນ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມຢູ່ໃນການຕົບມືຢ່າງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວ
ຈາກບັນສະມາຊິກສະພາ ແລະບັນດາຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຮັບ
ເອົາໂລກ ບ່ອນທີ່ຜູ້ທີ່ແຂງແຮງກວ່າ ວ່າເປັນຜູ້ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາຕ້ານໜ້າທີ່ຂອງ
ການເປັນຈັກກະພັດ.”
ທັງວໍຊິງຕັນ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ຮັບຮູ້ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານເວເນຊູເອລາ ທ່ານຮວນ
ກົວໄອໂດ ວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີຂ້າມຜ່ານ ການໜູນຫຼັງທີ່ແຂງແຮງ ຂອງທ່ານເອ
ໂດກັນ ແກ່ທ່ານມາດູໂຣ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານຢູ່ເສັ້ນທາງປະທະກັນກັບບັນດາພັນທະມິດ
ຕາເວັນຕົກຂອງທ່ານ. ສາສດາຈານຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຊີຮຮັຕ ກູເວັນ
ຈາກມາຫາວິທະຍາໄລອິສຕັນບູລ ຄາເດີຣ ແຮສ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບັນຫາ
ຂອງເທີກີ ແມ່ນເລື້ອງຫລັກການ ແທນທີ່ຈະແມ່ນຄວາມຈິງຂອງເລື້ອງການເມືອງ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ເທີກີບໍ່ຮັບຮູ້ແນວຄິດຂອງລະບອບປ່ຽນເຂົ້າສູ່ບັນດາປະເທດ
ອະທິປະໄຕ. ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະປະທະກັບສະຫະລັດ ໃນກໍລະນີຫລັກການ.
ເທີກີຢູ່ຝ່າຍຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ແລະບັນດາປະເທດເຫລົ່ານີ້ ໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ອະທິປະໄຕ
ກ່ອນທຸກຢ່າງທັງໝົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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