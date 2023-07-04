ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານແມ່ນຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ການເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຂອງປະເທດ ສວີເດັນ. ໃນການກ່າວຫຼັງຈາກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສວີເດັນ ຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນ “ວຽກບ້ານ” ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເທີກີ ໄດ້ກ່າວຫາປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຜ່ອນຜັນຫຼາຍໂພດຕໍ່ກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ຖືວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ອົງການ NATO ຢາກຈະນຳເອົາ ສວີເດັນ ເຂົ້າມາໃນກຸ່ມເວລາທີ່ບັນດາຜູ້ນຳອົງການ NATO ປະຊຸມກັນໃນປະເທດ ລິທົວເນຍ ໃນວັນທີ 11 ຫາ 12 ກໍລະກົດນີ້. ເທີກີ ແລະ ຮັງກາຣີ ແມ່ນພຽງສອງປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສວີເດັນ.
ທ່ານ ເອີດູອານ ຍັງໄດ້ກ່າວປະນາມຊ້ຳອີກຕໍ່ການປະທ້ວງຈູດຄຳພີ ກູຣານ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ສວີເດັນ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ອະທິບາຍວ່າການກະທຳນັ້ນເປັນ “ອະຊະຍາກຳຄຽດຊັງ” ຕໍ່ຊາວ ມຸສລິມ.