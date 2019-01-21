ເທີກີ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັກສາການດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນເຂດເມືອງແມນບິດຂອງຊີເຣຍ
ທີ່ຊາວເຄີດ ຄວບຄຸມ ຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣີເຊບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໃນວັນ
ອາທິດວານນີ້.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ເອີດູອານ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດຳໂນລ ທຣຳ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຫຼາຍໆມື້ຕໍ່ມາ
ຫຼັງຈາກທີ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັງຫານ 19 ຄົນ ຊຶ່ງຮວມທັງ
ທະຫານຂອງສະຫະລັດ 3 ຄົນ ແລະສັນຍາຈ້າງຂອງທະຫານອາເມຣິກັນຜູ້ນຶ່ງນຳ.
ທ່ານ ເອີດູອານ ໄດ້ບອກທ່ານທຣຳ ວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນ ການ “ເກາະຜິດ”
ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ຖອນກຳລັງສະຫະລັດ ອອກຈາກຊີເຣຍ.
ທຳນຽບຂາວ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ເອີດູອານ ແບບສະເພາະເຈາະຈົງ
ກ່ຽວກັບເມືອງແມນບິດ ນອກຈາກແຕ່ພຽງວ່າ ປະທານາທິບໍດີທັງສອງ “ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະ
ຕິດຕາມເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ເຈລະຈາກັນແລ້ວ ສຳລັບພາກຕາເວັນອອກ
ສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽກັບຄວາມ
ປອດໄພ.”
ກອງກຳລັງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນຊີເຣຍ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ແລະທະຫານບ້ານ
ຂອງຊາວເຄີດ ແລະກຸ່ມ YPG ກຳລັງຄວບຄຸມເມືອງແມນບິດ.
ເທີກີ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມ YPG ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມແຮງງານເຄີດ ຫຼື PKK ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມ
ເພື່ອແບ່ງແຍກ ທີ່ຢາກໃຫ້ຊາວເຄີດມີອຳນາດປົກຄອງຕົນເອງຢູ່ພາຍໃນເທີກີ.
ເທີກີ ຖືວ່າກຸ່ມ YPG ແລະກຸ່ມ PKK ວ່າເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ. ກຸ່ມທະຫານບ້ານຂອງ
ຊາວເຄີດ ຢ້ານກົວວ່າ ເທີກີ ຈະທຳການໂຈມຕີທາງທະຫານໃສ່ພວກຕົນ ໄວທີ່ສຸດ
ຫຼັງຈາກກຳລັງສະຫະລັດ ຖອນຕົວອອກໄປ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີເຂດທີ່ປອດໄພໃນຂົງເຂດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ
ໃດໆເທື່ອ.
ເທີກີ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີເຂດແດນທີ່ຊາວເຄີດຄວບຄຸມຕາມຊາຍແດນຂອງຕົນແລະໄດ້ກ່າວວ່າ
ເຂດທີ່ປອດໄພໃດໆ ຈະບໍ່ໃຫ້ມີຊາວເຄີດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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