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ພັກ​ AKP ຂອງ ເທ​ີ​ກີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ນັບ ການ​ລົງຄະ​ແນ​ນສຽງ​ ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄືນ​ໃໝ່

ພັກ​​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຂອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເອີ​ດູ​ອານ (AKP) ກຳ​ລັງ​ຖື​ປ້າຍ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ ຕັກ​ຊິມ ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພັກ​ຂອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ ​ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ນັບຄະ​
ແນນ​ສຽງຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູລ ຫຼັງ​ຈາກ​ພັກ​ປົກ​ຄອງ​ໄດ້​ເສຍ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​
ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້.

​ໃນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ທີ່​ໜ້າ​ອັບ​ອາຍ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ເອີດູ​ອານ ນັ້ນ, ພັກ​ຝ່າຍຄ້ານ ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​
ກັນປະ​ຊ​າ​ຊົນ (CHP) ໄດ້​ຮັບໄຊ​ຊະ​ນະຢ່າງ​ຫ​ວຸດ​ຫວິດໃນ ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູລ ທີ່​ເປັນ​ສູນ​ກາງ
​ທາງ​ດ້ານເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ແຂ່ງ​
ຂັນ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ ອັງ​ກາ​ຣາ ດ້​ວຍ.

ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ​ບາງເຂດ​ ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ອັງ​ກ​າ​ຣາ ແມ່ນກຳ​ລັງ​ດຳ​
ເນີນ​ຢູ່ ແລະ​ ພັກປົກ​ຄອງ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ ພັກຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (AKP) ກໍໄດ້​
ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ນັບຄະ​ແນນ​ຄືນ​ຢ່າງຄົບ​ຖ້ວນໃນ​ນະ​ຄອນ ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູລ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພັກ AKP ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ ອິ​ສ​ຕັນ​ບູລ
ໄດ້​ມີ “ຂໍ້​ບົກ​ຜ່ອງ” ແລະໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ “ມີ​ການ​ລະ​ເມີດ​ເປັນ​ລະ​ບົບ, ບາງ​ສິ່ງ​ທີ່ເປັນຫຼາຍ
ກວ່າ​ການ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ຄົນ​ຜູ້​ດຽວ.

ຮອດວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້ ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ CHP ທ່ານ​ ເອັກ​ເຣັມ ອີ​ມາ​ໂມກ​ລູ ໄດ້​ມີ​
ຄະ​ແນນສຽງ​ 16,000 ຄະ​ແນນ, ນຳ​ໜ້າ​ພັກ AKP ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູລ ແລະ​
ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພັກ AKP ຍອມຮັບ.

ທ່ານ​ອີ​ມາ​ໂມກ​ລູ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ ມັນ​ບໍ່​ງ່າຍ​ທີ່​ຈະ​ສູນເສຍ​ ນະ​ຄອນ​ ​
ອິ​ສ​ສ​ຕັ​ນ​ບູລ ຫຼັງ​ຈາກ​ປົກ​ຄອງມາ​ໄດ້ 25 ປີ, ແຕ່​ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງປະ​ຊາ​ທິ​
ປະ​ໄຕ.” ທ່ານ​ເວົ້າ​ຕື່​ວ່າ ການ​ຜ່າຍ​ແພ້ “​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ.”

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ພັກ AKP ​ບໍ່ໄດ້​ຫົວ​ຊາ​ກັບ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ​ເອີ້ນ​ການ​ຂໍ​ນັບ​
ຄະ​ແນນ​ໃໝ່​ວ່າ “ຕາມ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ.”

ທ່ານ​ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກຕັ້ງເປັນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງນະ​ຄອນ ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູລ ໃນ​ປີ 1994 ຊຶ່ງ​
ໄດ້​ຜັກ​ດັນທ່ານຈາກ​ການບໍ່​ມີ​ຊື່​ສຽງໄປ​ສູ່​ຫົວ​ຂໍ້​ຂ່າວຂອງ​ສາ​ກົນ. ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​
ກ່າວ​ວ່າ ເມືອງດັ່ງ​ກ່າວຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວຈະ​ເປັນ​ລາງ​ສັງ​ຫອນ ສຳ​ລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ
​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເວ​ທີ​ການ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ ​ເທີ​ກີ. ການສູນເສຍ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ ຈະ​ຖືກ​ພິ​ຈາ
​ລະ​ນາ​ດັ່ງ​ກັບ ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ​ເອີ​ດູ​ອານ ແລະ ພັກ AKP.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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