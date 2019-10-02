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ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ກົດ​ດັນ ອົງ​ມົງ​ກຸດ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໃນ​ວັນ​ຄົບ​ຮອບ ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ ຂອງນັກ​ຂ່າວ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ພິ​ທີ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ນິ​​ບັນ​ຍັດ ສະ​ໄໝ​ທີ 27 ຂອງ​ເທີ​ກີ. ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ອັງ​ກາ​ຣາ, ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ. 1 ຕຸ​ລາ, 2019.

ໃນ​ວັນ​ຄົບ​ຮອ​ບ​ນຶ່ງ​ປີ​ຂອງ​ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ທ່ານ ຈາ​ມາ​ລ
ຄາ​ຊອກ​ກີ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ ຂອງ
​ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ທີ່​
ຈະ “ສືບ​ຕໍ່ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ” ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສັງ​ຫານ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ ຄາ​ຊອກ​ກີ, ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໂພ​ສ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ສະ​ຫະ​ລັດ,
ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕິ​ໜິ​ວິ​ຈານ ອົງ​ມົງ​ກຸດ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ລ​ມານ ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ.
ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເມື່ອ​ນຶ່ງ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ຍັງ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຸດ​
ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ແລະ ອົງ​ມົງ​ກຸດ ຊາ​ລ​ມານ.

ກຸ່ມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ສາ​ກົນ, ນາງ ຮາ​ຕິ​ສ ເຊັງ​ກິ​ສ ເຊິ່ງ​ແມ່ນຄູ່​ມັ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ ຄາ​ຊອກ​ກີ ແລະ
ຜູ້​ຂຽນ​ລາຍ​ງານພິ​ເສດ​ຂອງອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ທ່ານ​ນາງ ແອກ​ເນັ​ສ ຄາ​ລາ​
ມາດ, ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທ້າວ ຢາ​ຊິນ ອັກ​ເຕ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄົນ​ວົງ​
ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ ຄາ​ຊອກ​ກີ, ໃນ​ພິ​ທີ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ທ່ານ ຢູ່​ນອກສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ
​ເບຍ ໃນ​ນະ​ຄອນ ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ ເພື່ອ​ລະ​ນຶກເຖິງການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ທ່ານ ຄາ​ຊອກ​ກີ ໃນ​ວັນ
​ພຸດມື້ນີ້.

ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ຕຸ​ລາ 2018, ທ່ານ ຄາ​ຊອກ​ກີ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ ເພື່ອ​ຮັບ​ເອົາ​
ເອ​ກະ​ສານ​ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແຕ່ງ​ງານ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຂອງ​ທ່ານ. ແຕ່​ວ່າ​ທ່ານ​ແມ່ນບໍ່​
ເຄີຍ​ໄດ້​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ຕຶກຫຼັງ​ນັ້ນ.

ອີງ​ຕາມ​ບັນ​ທຶກ​ລັບ​ຂອງນັກ​ສືບ ເທີ​ກີ ນັ້ນ, ນັກຂ່າວ ​ຊາ​ອຸ​ ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້
​ຫາຍ​ໃຈ​ບໍ່​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຖົງ​ຢາ​ງ ໂດຍ​ກຸ່ມ​ມື​ສັງ​ຫານ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຈາກ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ.
ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ສາ​ກົນ ທີ່ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ​ທ່ານ​ນາງ ຄ​າ​ລາ​ມາດ ຈາກ​ອົງ​ການ​ສະ​
ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ວ່າ ສົບ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ ແລະ ຖິ້ມ​ຢູ່​ໃນ​ສະ
​ຖານ​ທີ່​ທີ່ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້.

ທ່ານ ເອີ​ດູອານ, ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ຮູ້​ຈັກ​ທ່ານ ຄາ​ຊອກ​ກີ ນັ້ນ, ໄດ້​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ
​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ຈິງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສັງ​ຫານ ແລະ ນຳ​ເອົາ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​
ຊອບ​ນັ້ນ​ມາ​ລົງ​ໂທດ, ເປັນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ໄດ້ສືບ​ຕໍ່​ນຶ່ງ​ປີ​ຕໍ່​ມາ.

ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ໜັງ​ສື​ພິມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໂພ​ສ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “ການ
​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຂອງ​ ເທີ​ກີ ຕໍ່ການ​ສັງ​ຫານ​ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໂພ​ສ ແມ່ນ​
ອີ​ງ​ໃສ່​ຄວາມ​ປາ​ຖະ​ໜາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ລະ​ບົບ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ກົດ​ລະ​ບຽບ
​ຕ່າງໆ.” ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ບັນ​ນາ​ທິ​ການ​ນັ້ນ​ວ່າ “ຕໍ່​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ, ເທີ​ກີ ສັນ​
ຍາ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ
​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ທ່ານ ຄາ​ຊອກ​ກີ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຖາມ​ຄຳ​ຖາມ​ເກົ່າ​ໄປ​ເລື້ອຍ​ໆ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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