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ວັນຈັນ, 12 ທັນວາ 2022
ໂລກ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ ທະ​ເລ​ດຳ ກັບ​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ແລະ ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ

ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ ຣູ​ບີ​ມາ, ຂວາ, ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເດີນ​ທາງ​ຢູ່ທາງ​ເຂົ້າ​ຂອງຊ່ອງ​ແຄບ ບົ​ສ​ຟໍ​ຣັ​ສ ໃນ​ທະ​ເລ​ດຳ ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ຄຸມກອຍ, ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ ອີ​ສ​ຕານ​ບູ​ລ, ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ, 2 ພະ​ຈິກ 2022.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ທະ​ເລ​ດຳ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທຳການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ເທີ​ກີ ໄດ້​ປັດ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຄຽງ​ຂ້າງອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເປີດ​ທ່າ​ເຮືອ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ສຳ​ລັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ 6 ເດືອນ.

ມົ​ສ​ກູ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊອ​ກ​ຫາ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ດີກວ່າ​ເກົ່າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາ​ຫານ​ ແລະ ປຸຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ກີ​ຢິບ ຢາກ​ໃຫ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນັ້ນ​ຖືກ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ ເພື່ອ​ເພີ່ມຈຳ​ນວນ​ທ່າ​ເຮືອ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເປີດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລົມ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຢຸດ​ຄວາມ​ຂັັດ​ແຍ້ງ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມົ​ສ​ກູ ອາ​ດ​ເລີ່ມ​ເຮັດ​ວຽກ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຜະ​ລິ​ດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານ​ ແລະ ສິ​ນ​ຄ້​າ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຜ່ານ​ເສັ້ນ​ທາງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ທະ​ເລ​ດຳ.

ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໃຫ້​ຜັກ​ດັນ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຍົກ​ເລີກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ບາງ​ອັນ, ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ມົ​ສ​ກູ ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ອອກ​ປຸຍ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ເສ​ລີ, ນອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອາ​ຫານ​ປ​ະ​ເພດ​ເມັດ​ທະ​ເລ​ດຳ​ທີ່ ມົ​ສ​ກູ ກ່າວ​ວ່າບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ບັດ.

ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຊັບ​ຊ້ອນ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຈາກ ຣັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອ​ງ​ປະ​ເທດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້ “ທຳ​ການປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ​ວຽກ​ງານໃນ​ຕໍ່​ໜ້າ ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເສັ້ນ​ທາງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ” ກັບທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ.

ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ ແລະ ສົ່ງ​ອອກອ​າ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ. ການ​ປິດ​ທ່າ​ເຮືອ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໂດຍ​ຣັດ​ເຊຍ ລຸນຫຼັງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີນີ້, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ບັນ​ເທົາ​ລົງ​ຍ້ອນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຖືກ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໂດຍປະ​ເທດ ເທີ​ກີ ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ການ​ຂົ​ນ​ສົ່ງ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຄືນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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