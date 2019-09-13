ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ລົບລ້າງກົດລະບຽບຢູ່ໃນສະໄໝຂອງທ່ານໂອມາບາ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມການປົກປ້ອງຕໍ່ເສັ້ນທາງໄຫລຕ່າງໆຂອງນ້ຳບໍ່ໃຫ້ມີມົນລະພິດນັ້ນ ໃຫ້ໝົດໄປ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ພວກນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະທຳການທ້າທາຍຕໍ່ການລົບລ້າງດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນສານ.
ການລົບລ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳຂອງສະຫະລັດປີ 2015 “ເຮັດໃຫ້ການກຳເອົາອຳນາດຫລາຍຈົນເກີນໄປນັ້ນຍຸຕິລົງ, ກຳຈັດການເຮັດວຽກງານແບບບໍ່ເປັນລະບົບຂອງກົດລະບຽບດ້ານນ້ຳສະອາດທີ່ມີຢູ່ນັ້ນໃຫ້ໝົດໄປ ແລະຟື້ນຟູກອບຂອງລະບຽບການທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະມີລັກສະນະຄຸ້ນເຄີຍນັ້ນ ກັບຄືນມາອີກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້າປົກປ້ອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ແອນດຣູ ວີລເລີ (Andrew Wheeler) ທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ພາໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມ “ສັນຍາຕົ້ນຕໍ” ອັນນຶ່ງ ທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ໃຫ້ໄວ້.
ທ່ານວີລເລີ (Wheeler) ໄດ້ປະກາດຄຳເວົ້ານັ້ນຂອງຕົນອອກມາ ຢູ່ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນວໍຊິງຕັນ ທີ່ມີສະມາຊິກພາກັນສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜຸນໃນການຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດລະບຽບດ້ານນ້ຳສະອາດ.
ລະບຽບຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳຂອງສະຫະລັດ ຫລື WOTUS ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ດິນທາມ ແລະສາຍນ້ຳຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ມີມົນລະພິດທີ່ເກີດມາຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້, ສິ່ງເສດເຫລືອຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະປຸຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງໄຫລ ຂອງນ້ຳ. ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງໄຫລຕ່າງໆທັງໝົດຂອງນ້ຳຕົກເຂົ້າໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ປີ 1972 ທີ່ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນນັ້ນທັງໝົດເລີຍ.
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