ຫົວໜ້າອົງການ ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສຫລ ລາອອກ

ທ່ານ ສະກັອດ ພຣູອິດ (Scott Pruitt) ຫົວໜ້າອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຖືກ
ໂຈມຕີ ໄດ້ຂໍລາອອກ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຂ່າວນອງນັນໃນເລື້ອງຕ່າງໆ ແລະການ
ກ່າວຫາວ່າ ລະເມີດກົດດ້ານຈັນຍາບັນ.
ຢູ່ໃນຈົດໝາຍຂໍລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ທີ່ຍື່ນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນພະ
ຫັດວານນີ້ ນັ້ນ ທ່ານພຣູອິດຂຽນວ່າ "ການໂຈມຕີ ຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນການສ່ວນຕົວ, ຕໍ່ຄອບຄົວ ເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາພົບກັບຄວາມລໍາບາກໃຈຢ່າງໜັກ."
ທ່ານຂຽນອີກວ່າ ມັນ "ເປັນເລື້ອງທີ່ລໍາບາກໃຈຫລາຍທີ່ສຸດເລີຍ" ທີ່ຕ້ອງລາອອກ, ແຕ່
ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ກ່າວຂໍໂທດໂດຍກົງ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ນອງນັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອົງການ
ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຫລື EPA ມືດມົນໄປ.
ທ່ານທຣໍາກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ແອຣ ຟອກສ໌
ວັນ ວ່າ ບໍ່ມີ "ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ" ທີ່ພາໃຫ້ມີການລາອອກ ຂອງທ່ານພຣູອິດ ເລີຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ສະກັອດ ເປັນຄົນທີ່ດີຫລາຍ. ລາວມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ ແລະເວົ້າວ່າ ຂ້າພະ
ເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານຊຸດນີ້ຫລາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກເປັນຕົວເຮັດ
ໃຫ້ມີການບ່າຍບ່ຽງຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າລາວຈະໄປ ແລະຈະເຮັດ
ພາລະກິດຕ່າງໆໄດ້ດີຫລາຍ ແລະມີຊີວິດທີ່ດີ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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