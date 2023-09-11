ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Unaccompanied

NEWS WORDS: UNACCOMPANIED
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This week we hear from Eric Reich. He was a child refugee who fled from Nazi Germany.
ອາທິດນີ້ ພວກໄດ້ຍິນຈາກ ທ່ານ ເອຣິກ ໄຣສ. ລາວເຄີຍເປັນເດັກນ້ອຍ ອົບພະຍົບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີຈາກພວກ ນາຊີ ເຢຍຣະມັນ.
UNACCOMPANIED
UNACCOMPANIED: ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມມານຳ
At the age of four or five, you don’t have somebody who love you, you’re in trouble.
ໃນອາຍຸປະມານ ສີ່ ຫລື ຫ້າປີ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຮັກເຈົ້າ ເຈົ້າຈະມີບັນຫາ.
Now Reich is leading a campaign for Britain to take in thousands of unaccompanied Syrian refugee children from across Europe.
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ ໄຣສ໌ ແມ່ນກຳລັງນຳພາການໂຄສະນາເພື່ອໃຫ້ ອັງກິດ ຮັບເອົາພວກເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບຊາວຊີເຣຍ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມຫລາຍພັນຄົນ ຈາກທົ່ວຢູໂຣບ.
They are unaccompanied children, the same as we were.
ເຂົາເຈົ້າແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມມານໍາ ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເປັນ.
Unaccompanied means without another person, or alone.
Unaccompanied ໝາຍຄວາມວ່າ ປາດສະຈາກຄົນອື່ນໆ ຫລືຜູ້ດຽວ.
Sometimes families are separated when fleeing war in their countries. That separation can result in young refugees
becoming unaccompanied children, like those Erich Reich wants to help.
ບາງຄັ້ງບັນດາຄອບຄົວໄດ້ແຍກຈາກກັນ ເວລາຫລົບໜີສົງຄາມປະເທດຂອງ ເຂົາເຈົ້າ. ການແຍກກັນດັ່ງກ່າວອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບ ກາຍ ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມມານຳ ຄືດັ່ງພວກທ່ານ ເອຣິກ ໄຣສ໌ ຢາກຈະຊ່ວຍເຫລືອ.