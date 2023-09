ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Reconciliation

NEWS WORDS: RECONCILIATION

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

President Obama visited Hiroshima, Japan recently. It is the site of a U.S. atomic bomb explosion in 1945.

ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນ ຮິໂຣຊິມາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້. ມັນເປັນບ່ອນທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖີ້ມລະເບີດປະລຳມະນູໃສ່ໃນປີ 1945.

RECONCILIATION

RECONCILIATION: ຣີຄອນຊິລີເອເສິນ

Obama and Japanese Prime Minister Shinzo Abe laid a wreath to remember the tens of thousands who died in the blast and the million who died in World War II. Reconciliation with former enemies seems to be a part of Obama’s trip to Asia.

ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ ໄດ້ວາງພວງມະລາ ເພື່ອລະນຶກເຖິງຫລາຍສິບພັນຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນການລະເບີດ ແລະ ຫຼາຍລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງສອງ. ການປອງດອງກັບບັນດາອະດີດສັດຕູເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນສ່ວນ ນຶ່ງຂອງການເດີນທາງໄປທະວີບເອເຊຍຂອງທ່ານ ໂອບາມາ.

Reconciliation is the settling of disagreements.

Reconciliation ແມ່ນການລະງັບຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຫຼື ປອງດອງກັນ.

Reconciliation often results in friendly relations following a dispute or wrongdoing.

Reconciliation ມັກສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມສຳພັນທີ່ເປັນມິດ ລຸນຫລັງການຂັດແຍ້ງກັນ ຫລື ກະທຳຜິດ.

Now you know what reconciliation means.

ບັດນີ້ ທ່ານກໍຮູ້ແລ້ວວ່າ reconciliation ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.