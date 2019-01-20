ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຣັ່ງ ກ່າວວ່າຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານແປດຄົນ ໄດ້ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຮືອ
ທີ່ຖືກກັກໄດ້ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ພະຍາຍາມເດີນທາງຂ້າມ
ຊ່ອງແຄບ ອັງກິດ ໄປຫາປະເທດອັງກິດ ບ່ອນທີ່ຫ້ອງການລັດຖະບານທີ່ຄວບຄຸມບັນ
ຫາຄົນເຂົ້າເມືອງລາຍງານວ່າ ເກືອບອີກ 30 ຄົນໄດ້ ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອໃນທະເລ ລະຫວ່າງ
ທາງພາກໃຕ້ ອັງກິດ ແລະ ພາກເໜືອຂອງ ຝຣັ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການເດີນເຮືອນທາງທະເລໃນພາກພື້ນຂອງ ຝຣັ່ງ ຫຼື ແຂວງ, ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຮືອຢາງນ້ອຍທີ່ມີເຄື່ອງຈັກເພ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນວັນອັງ
ຄານທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງເມືອງກາແລ. ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ທີ່ບິນໄປສັງເກດ
ການຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຮືອແກ່ໄປລາກເອົາເຮືອຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຕິດຄ້າງ
ຢູ່ນັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ການເດີນເຮືອທາງທະເລ ບໍ່ໄດ້ບອກສັນຊາດຂອງພວກໂດຍສານນັ້ນ.
ເມືອງ ກາແລ ເປັນເມືອງທ່າເຮືອຕັ້ງຢູ່ສົ້ນສຸດຂອງສ່ອງແຄບ ອັງກິດ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຝຣັ່ງ
ແລະ ອັງກິດ ດ້ວຍທາງລົດໄຟນັ້ນ, ໄດ້ດືງດູດພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ຫຼົບໜີຈາກ
ຄວາມຈັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນ ອາຟຣິກາ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກກາງ ມາ
ເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ເມື່ອສອງປີກ່ອນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຣັ່ງ ໄດ້ປິດສູນຊົ່ວຄາວ
ທີ່ມີປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 10,000 ຄົນໃນຈຸດດຽວ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ລໍຖ້າ
ເພື່ອພະຍາຍາມປີນຂຶ້ນລົດບັນທຸກ ທີ່ໃຊ້ເຮືອຂ້າມຟາກເພື່ອເດີນທາງໄປ ອັງກິດ.
ສ່ອງແຄບດັ່ງກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມີຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ພະຍາຍາມເດີນທາງ
ຈາກ ຝຣັ່ງ ໄປ ອັງກິດ ດ້ວຍເຮືອນ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ພະແນກຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງ ອັງກິດ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂດຊາຍແດນ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ ເຫດການການເດີນເຮືອ
ໃນນ່ານນ້ຳຂອງ ອັງກິດ ຫ້າຄັ້ງແຍກຕ່າງກັນ, ເລີ້ມຕົ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄຣິສ
ມັສ ເຊິ່ງປະກອບມີຜູ້ໂດຍສານທີ່ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າມາຈາກປະເທດ ອີຣັກ ອີຣ່ານ
ແລະອັຟການິສຖານ.
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