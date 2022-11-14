ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຈແນັດ ແຢລເລັນ ໄດ້ ເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມວຸ້ນ ວາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກ ກໍຄືຢຸດເຊົາການເຮັດສົງຄາມ ໃນຢູເຄຣນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ.
ທ່ານນາງແຢລເລັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຝຣັ່ງ ທ່ານບຣູໂນ ເລີ ແມ (Bruno Le Maire) ທີ່ນູຊາ ດວາ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຕາກອາກາດທີ່ເກາະບາຫຼີ.
ລາຄານ້ຳມັນແລະອາຫານທີ່ແພງຂຶ້ນ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນຫາສຳຄັນໆທີ່ຈະມີການຫາລືກັນຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ແລະມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດປະເທດເທົ່ານັ້ນ ໃນກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ສາມາດລອດພົ້ນຈາກຄວາມເຈັບປວດທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້.
ທ່ານນາງແຢລເລັນຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຄວາມກົດດັນທາງດ້ານການທູດເພື່ອໃຫ້ຢຸດການເຮັດສົງຄາມ ທີ່ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ປະເທດຣັດເຊຍ.
ສ່ວນອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເຈົ້າພາບໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດການເຈລະຈາແລະແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວດ້ວຍສັນຕິວິທີ ແຕ່ບາງປະເທດໃນກຸ່ມຈີ 20 ເຊັ່ນຈີນ ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະອິນເດຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງຕໍ່ການຕ້ອງຕິຣັດເຊຍໂດຍກົງ.
ກອງປະຊຸມສຸດດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຄາດວ່າຈະມີການປຶກສາຫາລືກັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍເທີກີ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຢູເຄຣນສາມາດສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດແລະປຸຍ ຜ່ານທະເລດຳດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
ປະເທດຢູເຄຣນແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າທັງສອງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແຕ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີຢ່າງໜັກຈາກບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບປັດຈຸບັນ ຈະໝົດອາຍຸລົງໃນວັນທີ 19 ພະຈິກນີ້. ທ່ານເລີ ແມ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຫາທາງຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເຊັ່ນວ່າລາຄາເຊື້ອໄຟທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຢູໂຣບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບັນຫາທຳອິດທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ເທິງໂຕະກໍຄືວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາເຊື້ອໄຟຖືກລົງ ແລະຈະກຳຈັດໄພເງິນເຟີ້ແບບໃດ.”