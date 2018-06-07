ສາຍການບິນ ເອເມີເຣັສ ຫາທາງ ເປັນຜູ້ນຳ ໃນການໃຊ້ ເຮືອບິນ ທີ່ບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມ

ເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານ ໃນອະນາຄົດ ຈະປອດໄພກວ່າ, ເບົາກວ່າ ແລະໄວກວ່າ
ໃຊ້ນ້ຳມັນແບບປະຢັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມ.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ທຳນາຍໄວ້ ໂດຍຫົວໜ້າສາຍການບິນເອເມີເຮັສ ທ່ານ ທິມ ຄລາກຄ໌.
ສາຍການບິນທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ປະເທດດູໄບ ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີປ່ອງຢ້ຽມ
ແບບເໝືອນຈິງໃນຊັ້ນນັ່ງທີ 1 ໃນເຮືອບິນໃໝ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ແທນທີ່ຈະແນມເຫັນຄືກັນກັບປ່ອງຢ້ຽມຂອງເຮືອບິນທຳມະດານັ້ນ ພວກຜູ້ໂດຍສານ
ຈະມ່ວນຊື່ນສະໜຸກສະໜານໄປກັບບັນຍາກາດທີວທັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີໃນ
ໜ້າຈໍແບບສົດໆຈາກກ້ອງທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ HD ຫຼື high definition
ນັ້ນ.
ທ່ານຄລາກຄ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາບທີ່ເຫັນນັ້ນແມ່ນ “ສວຍງາມຫຼາຍ ດີຫຼາຍ, ມັນຈະດີ
ຫຼາຍກວ່າຕາມທຳມະຊາດອີກ.”
ທ່ານຄລາກຄ໌ ໄດ້ບອກກັບອົງການຂ່າວ BBC ວ່າ ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ມີປ່ອງຢ້ຽມເລີຍ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ລຳຕົວຂອງເຮືອບິນ ບໍ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ອ່ອນແອ ຍ້ອນມີ
ປ້ອງຢ້ຽມ. ເຮືອບິນກໍຈະເບົາລົງ, ເຮືອບິນກໍຈະສາມາດບິນໄວຂຶ້ນ, ຈະໃຊ້ນ້ຳມັນ
ໜ້ອຍລົງ ແລະບິນຂຶ້ນສູງກວ່າເກົ່າ.”
ແຕ່ວ່າ ການທົດລອງຂອງສາຍການບິນ ເອເມເຣັສ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ
ທີ່ອາດບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພຽງພໍ ຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມກົດລະບຽບດ້ານ
ຄວາມປອດໄພ. ມີພວກຜູ້ໂດຍສານບາງຄົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງ ເຖິງຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ໃນການເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບການຈຳກັດໃຫ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຄັບ
ແຄບນັ້ນ.
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