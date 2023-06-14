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ວັນພຸດ, ໑໔ ມິຖຸນາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​​ ໄປຢູ່​ບ່ອນ​ປອດ​ໄພ ຂະ​ນະ​ທີ່​ລົມ​ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ ບາຍ​ພາ​ຈອນ ເຄື່ອນ​​ເຂົ້າ​ໃກ້​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

​ຍາມ​ຄົນນຶ່ງ ຢູ່​ບ່ອນ​ອັດ​ຫົນ​ທາງ ທີ່​ເນັ່ງ​ໄປ​ຫາດ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ຫ້າມ ບໍ່​ໃຫ້​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃດໆ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຍ້ອນລົມ​ພາຍ​ຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ ບາຍ​ພາ​ຈອຍ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ທະ​ເລ​ອາ​​ຣັບ ຢູ່​ທີ່​ຫາດ​ຄ​ລິບ​ຕັນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ຈີ ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 12 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນລ່ວງ​ໜ້າ” ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນອອກ​ຈາກ​ເສັ້ນ​ທາງຂອງ “ລົມ​ ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ​ຮ້າຍ​ແຮງ” ທີ່​ພວມ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຈາກ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ອາ​ຣັບ.

ລົມ​ພາ​ຍຸ​ເຂ​ດ​ຮ້ອນ​ ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ ບາຍ​ພາ​ຈອຍ (Biparjoy) ແມ່ນ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ເມືອງ​ທ່າ​ກາ​ຣາ​ຈີ​ໄປ​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້ 470 ກິ​ໂລ​ແມັດແລະ 460 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຢູ່​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ​ທາດ​ຕາ (Thatta.)

​ນາງ​ລັກ​ສະ​ໝີ ກຸ​ມາ ເອົາ​ລູກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸສາມ​ຂວບ​ຂອງ​ນາງ ທ້າວ​ອາ​ວິນ ນອນ​ໃນ​ອູ່ ທີ່​ສູນ​ຫຼົບ​ໄພ​ຊົ່ວ​ຄາວ ການດ​ລາ ກ່ອນ​ທີ່​ລົມ​ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ ບາຍ​ພາ​ຈອຍ ໄປ​ຮອດເມືອງການ​ດີ​ແຮມ ທີ່​ລັດ​ກຸດ​ຈະ​ຣາດ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023.
​ນາງ​ລັກ​ສະ​ໝີ ກຸ​ມາ ເອົາ​ລູກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸສາມ​ຂວບ​ຂອງ​ນາງ ທ້າວ​ອາ​ວິນ ນອນ​ໃນ​ອູ່ ທີ່​ສູນ​ຫຼົບ​ໄພ​ຊົ່ວ​ຄາວ ການດ​ລາ ກ່ອນ​ທີ່​ລົມ​ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ ບາຍ​ພາ​ຈອຍ ໄປ​ຮອດເມືອງການ​ດີ​ແຮມ ທີ່​ລັດ​ກຸດ​ຈະ​ຣາດ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023.

ກົມ​ອຸ​ຕິ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ກ່າວ​ວ່າ ພາ​ຍຸບາຍ​ພາ​ຈອຍພວມ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ 150 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ແລະ​ລົມ​ແຮງ​ເຖິງ 170 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ໂດຍ​ຈະ​ມີ​ຄື້ນ​ຟອງ​ສູງ​ເຖິງ 9 ແມັດ.

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ແນະ​ວ່າ ລົມ​ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ​ຫົວ​ນີ້​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ພັດ​ຂຶ້ນ​ຝັ່ງ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ພະ​ຫັດລະ​ຫວ່າງ​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ຈີ ແລະ​ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ລັດ​ກຸດ​ຈະ​ຣາດ​ໃນ​ອິນ​ເດຍ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ. ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ “ມີ​ການ​ກະ​ປະ​ມານ ຈະ​ມີ 9,000 ຄົວ​ເຮືອນ​ (ລະ​ຫວ່າງ 55,000 ຄົນ) ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ. ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ເມືອງ​ຂອງ​ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລົມ​ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ​ພັດ​ເຂົ້າ​ຖະ​ຫຼົ່ມ​ແລະ​ໄປ​ເຖິງ​ແຄມ​ຝັ່ງ​.”

ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ລົມ​ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ​ຫົວ​ນີ້ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຊຸມ​ຊົນ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ 10 ຫົວ​ເມືອງ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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