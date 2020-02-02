ອີເມລຫຼາຍຕອນທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃໝ່ໆ ຈາກບັນດານັກວິທະຍາສາດ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຢູ່ທີ່ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການພະຍາກອນອາກາດນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງ ຄວາມຕົກອົກຕົກໃຈ ແລະຄວາມກັງວົນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດຂອງປະຊາຊົນ ຍ້ອນສາເຫດຈາກການກ່າວອ້າງທີ່ຜິດພາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ວ່າ ພາຍຸເຮີຣີເຄນໂດຣຽນ ອາດຈະກະທົບຕໍ່ລັດອາລາບາມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງປະຈຳອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາສະໝຸດແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ NOAA ແມ່ນກະທັງເອີ້ນພຶດຕິກຳຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ນັ້ນວ່າ “ຜີບ້າ.”
ສິ່ງທີ່ບັນດນັກວິທະຍາສາດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫຼາຍ ໄດ້ພົບເຫັນ ກໍແມ່ນວ່າ ອັນທີ່ຜິດປົກກະຕິຫຼາຍກວ່ານີ້ ແມ່ນຖະແຫລງການໃນເວລາຕໍ່ມາ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງອອກມາໂດຍໂຄສົກຂອງອົງກງານ NOAA ຜູ້ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ກ່ານກ່າວອ້າງຂອງທ່ານທຣຳ ແລະໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການພະຍາກອນຂອງບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດຂອງຕົນ.
ພວກອີເມລດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເມື່ອຕອນແລງວັນສຸກຜ່ານມາ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຈາກອົງການຂ່າວ AP ແລະອົງການອື່ນໆ ທີ່ອ້າງອີງເຖິງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນ ກໍໄດ້ໃຫ້ເຫັນພາບຂອງການວິ້ງເຕັ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທີ່ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນ ຢູ່ພາຍໃນອົງການຂອງລັດຖະບານການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ເຄຣກ ເມັກເຄລນ ຫົວໜ້າຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ຂອງອົງການ NOAA ໄດ້ກ່າວຖາມໄປວ່າ “ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ? ວິທະຍາສາດດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເລື້ອງຂີ້ຕົວະບໍ່?” ຊຶ່ງເປັນຄຳຖາມທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໃນອີເມລ ທີ່ສົ່ງໄປຫາບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງອົງການ. ທ່ານຂຽນອີກວ່າ “ບໍ່ເຊື່ອເລີຍວ່າ ຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກນັກພະຍາກອນອາກາດ ຫ້ອຍແຂວນ ຢູ່ໃນສາຍລົມຂອງການເມືອງ.”