ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

11 ​ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢູ່​ໃນສະຫະລັດ ຍ້ອນ​ພາ​ຍຸ​ລະ​ດູ​ໜາວ ທີ່​ມີທັງຫິ​ມະ ແລະ​ນ້ຳ​ກ້ອນ

ຄົນ​ຍ່າງ​ໃນ​ຫົນ​ທາງ​ຜູ້​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ຂ້າມ​ທາງ​ຢູ່​ສີ່​ແຍກ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ ຫິ​ມະ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ມາ ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອນ ອິນ​ດີ​ອາ​ນາ​ໂປ​ລິ​ສ ຂອງ​ລັດ​ອິນ​ດີ​ອາ​ນາ, ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2019.

ບັນ​ດາລັດ​ຖະ​ບານທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃນທົ່ວ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ​ ຕ​າ​ເວັນ​ຕົກ​ຕອນ​ກາງ ແລະ​ຕາ​ເວັນ​ອ​ອກ​ສຽງ​ເໜືອ ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ພວກ​ຜູ້​ຂັບ​ລົດ​ທັງຫຼາຍ ​ຈົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ຕ່າງໆ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ພາ​ຍຸ​ຂະ​ໜາດໃຫຍ່ ​ຫົວ​ທີ​ສອງ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຫິ​ມະ​ ນ້ຳ​ກ້ອນ ແລະ​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ຂອງລະ​ດູ​ໜາວທີ່​ຈະຕົກລົງ ມາໃສ່ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈາກ​ລັດ​ແຄນ​ຊັ​ສ ໄປ​ຮອດ​ລັດ​ນິວແຮມ​ເຊີ​.

ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ຜູ້​ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ອຸ​ບັດ​ເຫດ​ລົດ​ຕຳ​ກັນ ນັ້ນ ໄດ້​ເພີ້ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 11 ຄົນ​ແລ້ວ ລວມ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອິນ​ດີ​ອາ​ນາ. ຍັງ​ມີ​ລາຍ​ງານ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ ລັດ​ເນ​ແບ​ຣັ​ສ​ກາ ແລະ​ລັດ​ແຄນ​ຊັ​ສ ນຳ​ດ້ວຍ.

ອົງ​ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອອກ​ຄຳ​ເຕືອນແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 53 ລ້ານ​ຄົນ ໃຫ້​ຄາດ​ກັນ ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່ເປັນອັນ​ຕະ​ລາຍ.​

ການ​ອອກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ທີ່​ເບົາ​ລົງ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ລົງ​ໃນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ສຳ​ລັບ​ພື້ນ​ທີ່ ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ດີ​ຊີ ນະ​ຄອນບອ​ລ​ຕີ​ມໍ ນະ​ຄອນ​ຟີ​ລາ​ແດ​ລ​ເຟຍ ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ແລະ​ນະ​ຄອນບອ​ສ​ຕັນ ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ຂອງ​ລະ​ດູ​ໜາວ ແມ່ນ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຫິ​ມະ​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ແລ້ວ ​ຫັນ​ປ່ຽນກາຍ​ເປັນ​ຝົນ.

​ຫິ​ມະ​ຈະ​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ຢ່າງ​ໜັກ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງເໜືອ ຈະຍາວ​ຢຽດ​ຈາກ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ​ເພັນ​ຊີ​ລ​ເວ​ເນຍ ​ຂຶ້ນໄປ​ຫາເຂດ​ນິວ​ອິງ​ແກ​ລນ ບ່ອນ​ທີ່ ການພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ ຄາດວ່າ ຈະ​ມີ​ຫິ​ມະ​ຕົກ​ລົງ​ມາ ​ແຕ່ 5 ຫາ 7 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG