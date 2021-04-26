ບັນຫາການເຈລະຈາ ໃນການເລື້ອງຕັ້ງ ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນໂຊມາເລຍ

ສຽງປືນດັງຂຶ້ນເປັນໄລຍະໆໄດ້ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູຂອງໂຊມາເລຍ ຕື່ນຕົກໃຈໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຄູ່ປໍລະປັກໄດ້ປະທະກັນ ພາຍຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງໄດ້ລົ້ມແຫຼວ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ແລະປະຊາຊົນໄດ້ກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະ ຫວ່າງກອງກຳລັງລັດຖະບານກາງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂມຮຳເມັດ ອັບດູລາຮີ ໂມຮຳເມັດ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື ຟາຣມາໂຈ ກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງກອງທັບໂຊມາເລຍ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ.
ໃນຂະນະທີ່ພົນລະເມືອງກຳລັງຈະເລີກການອົດອາຫານເນື່ອງໃນວັນຣາມາດານຂອງພວກເຂົາ ໃນຕອນແລງຢູ່ນັ້ນ ການປະທະກັນໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດສີ່ແຍກ ຂອງນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ. ຜູ້ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກ ຊື່ຍ່ອນເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວເຫັນພວກທະຫານລັດຖະ ບານ ແລະກຳລັງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ໄດ້ຍິງປືນຕອບໂຕ້ກັນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍິງຈະຫຼວດລູກໝາກປີ ຫຼື RPG ນຳດ້ວຍ.
ລັດຖະບານກາງ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຜິດຖຽງກັນມາກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນໃຈໂດຍສະພາຕ່ຳໃນວັນທີ 12 ເມສາ ເພື່ອຕໍ່ອາຍຸການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງຄະນະລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນ ອອກໄປອີກສອງປີ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາໃນການເລືອກຕັ້ງໄດ້ພັງລົງ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງໂຊມາເລຍ ໄດ້ລົງນາມໃນມະຕິສະບັບນຶ່ງ ໃນການຕໍ່ອາຍຸອຳນາດຂອງທ່ານອອກໄປນັ້ນ ໃຫ້ເປັນກົດໝາຍໃນມື້ຕໍ່ມາ.
ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທະວີຂຶ້ນເມື່ອຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂຊມາເລຍ ທ່ານຮາສຊານ ເຊກ ໂມຮາມັດ ໄດ້ກ່າວຫາກຳລັງຂອງລັດຖະບານ ທຳການໂຈມຕີຕໍ່ບ້ານພັກຂອງທ່ານຢູ່ເຂດກ້ຳເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ.
ທ່ານໂມຮາມັດ ໄດ້ຂຽນລົງໃນບັນຊີທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານວ່າ “ມັນເປັນໂຊກບໍ່ດີທີ່ທະຫານ ຮັບຄຳສັ່ງຈາກຟາຣມາໂຈ ຈຶ່ງໄດ້ໂຈມຕີບ້ານພັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
https://twitter.com/HassanSMohamud/status/1386326028952408067?s=20
ທ່ານໄດ້ຂຽນອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນລາວແລ້ວກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສ່ຽງ ໃນການເອົາເລື້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ມາເປັນການເມືອງ. ການຮັບຜິດຊອບຂອງຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ຈະຕ້ອງເປັນຂອງຟາຣມາໂຈ.”
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