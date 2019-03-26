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​ກຸ່ມສັງ​ເກດ​ການຕຳ​ໜິວ່າ​ ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ຂັ້ນ​ຕົ້ນຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນ​ໄ​ທ "ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ຜ່ອງຢ່າງ​ໃຫຍ່"

ທ່ານ Rohana Nishanta Hettiarachchie (ຊ້າຍ), ເລຂາ ທິການໃຫຍ່ ຂອງອົງການຕາໜ່າງເອເຊຍເພື່ອ ການເລືອກຕັ້ງ ຢ່າງເສລີ-The Asian Network for Free Elections (ANFREL) ແລະ ທ່ານ Amael Vier, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ໂຄງການເພື່ອ Capacity Building ກ່າວຢູ່ໃນກອງ ປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນບາງກອກ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກຸ່ມ​ສັງ​ເກດ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດກຸ່ມ​ນຶ່ງ ແມ່ນ​ໄດ້​ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ ​ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ
ສຽງຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ ຂອງ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງປະ​ເທດ​ໄທ​ໃນວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ວ່າ ມີ
“ການ​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ຜ່ອງຢ່າງ​ໃຫຍ່.”

ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ ທີ່ນຳອອກເຜີຍ​ແຜ່ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​
ທິ​ການ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພັກ​ພະລັງ​ ປະ​ຊາຣັດ ທີ່​ໜຸນ​ຫຼັງ​
ໂດຍ​ພ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ນັບ​ບັດ​, ແຕ່​ວ່າ ພັກ​ເພື່ອ​ໄທ
ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ໜ້າ ​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນສະ​ພາ ດ້ວຍ 137 ບ່ອນ​ນັ່ງຕໍ່ 97 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຂອງ​ພັກ
ພະລັງ​ປະ​ຊາ​ຣັດ. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມ​າ​ທິ​ການ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໄດ້​ຖິ້​ມ​ໂທດ​ໃສ່​ຄວາມ​ງົງ​ງວຍ
​ແລະການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຂອງ​ຜົນ​ການນັບ​ຄະ​ແນນ​ດັ່ງ​ກ່າວໃສ່ “ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ.”

ຕາ​ໜ່າງ​ເອ​ເຊຍ​ເພື່ອ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢ່າງ​ເສ​ລີ​ນັ້ນ ໄດ້​ອອກ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ໃນ​ວັນ
​ອັງ​ຄ​ານ​ວານ​ນີ້ ໂດຍ​ເອີ້ນການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ທີ່​ຜິດ​ພາດນີ້​ວ່າ ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ
ຕໍ່ “ການ​ຮັບ​ຮູ້​ຂອງ​ຄວາມ​ສະ​ງ່າ​ຜ່າ​ເຜີຍ” ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວໄປ.

ຜົນຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ແມ່ນ​ໄດ້ພາ​ໃຫ້​ທັງ​ສອງ​ພັກຕ່າງ​ກໍອ້າງວ່າ​ ​ຕົນ​ໄດ້ຮັບ
​ມອບ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຊອບ​ທຳ ໃຫ້​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ສົມ ໃນ​ຍຸກ​ຫຼັງທະ​ຫານ.
ພັກ​ພະລັງ​ປະ​ຊາ​ຣັດ ແມ່ນນຳ​ພາ​ໂດຍ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ ທ່ານປ​ຣະຢຸດ ຈັນ​ໂອ​ຊາ
ຜູ້​ຊຶ່ງໄດ້ນຳພາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ໄດ້​ໂຄ່ນ ​ລົ້ມ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຍິ່ງ​ລັກ
ຊິນ​ນະ​ວັດ ​ປີ 2014, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ພັກ​ເພື່ອ​ໄທ​ ທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ກັບ​ອ້າຍ​ຂອງທ່ານ​ນາງ
ຍິ່ງ​ລັກ, ກໍ​ຄື​ທ່ານ​ທັກ​ສິນ, ມະ​ຫາ​ເ​ສດ​ຖີດ້ານ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ
ໂດຍ​ການກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ ປີ 2006. ບັນ​ດາ​ພັກ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໂຍງ​ກັບ​ທ່ານ​ທັກ​ສິນ ໄດ້​ຊະ​ນະ
​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປໃນ ປີ 2001.

ຜົນ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແມ່ນຄາດວ່າ ​ຈະບໍ່​ມີ​ການປະ​ກາດ
​ຈົນ​ເຖິງວັນ​ທີ 9 ພຶດ​ສະ​ພາ ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ພວກນັກຂ່າວພາກັນລໍຖ້າຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ວັນ​ທີ 24 ມີນາ 2019
ພວກນັກຂ່າວພາກັນລໍຖ້າຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ວັນ​ທີ 24 ມີນາ 2019

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