ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ແອລ ຊາລວາດໍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ປະຊາ
ຊົນຈະບໍ່ຫຼົບໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກໜີ, ປະຊາ
ຊົນຫຼົບໜີໄປກໍເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໜີ.”
ທ່ານ ນາຢິບ ບູເຄເລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມລາຍງານໃນນະຄອນຫຼວງ ແຊນ ຊາລວາ
ດໍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການຕາຍຂອງພໍ່ ແລະ ລູກສາວນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈົມນ້ຳ
ຕາຍຈາກການພະຍາຍາມເດີນທາງໄປຮອດ ສະຫະລັດ ແມ່ນ “ເສົ້າສະຫຼົດໃຈຫຼາຍ.”
ຮູບພາບຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານສອງຄົນທີ່ຫັນໜ້າລົງໃນແມ່ນ້ຳ ລະຫວ່າງເມືອງ ມາ
ຕາໂມຣອສ ຂອງປະເທດ ເມັກຊິໂກ ກັບ ເມືອງ ບຣາວສວິລ (Brownsville) ລັດ ເທັກ
ຊັສ ດ້ວຍແຂນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸເກືອບສອງປີ ກອດຄໍຂອງພໍ່ລາວໄວ້ ໄດ້ດຶງດູດ
ຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກ. ສົບຂອງທັງສອງຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນໄປປະເທດ ແອລ ຊາລ
ວາດໍ ເພື່ອເຮັດພິທີຝັງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານ ບູເຄເລ ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ສະໜອງຫຍັງ. ບໍ່ມີວຽກງານທີ່ດີ, ບໍ່ມີໂຮງຮຽນທີ່ດີ.”
ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເພັ່ງເລັງໃສ່ການເຮັດໃຫ້ປະເທດ
ຂອງເຮົາດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຂອງເຮົາເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງຍົກ
ຍ້າຍຖິ່ນຖານ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານຄິດວ່າການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ “ຄວນເປັນ
ທາງເລືອກ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນ.”
ທ່ານ ບູເຄເລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນ
“ຜິດ.” ຜູ້ນຳຂອງປະເທດນ້ອຍໆໃນພາກພື້ນອາເມຣິກາກາງນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ສະຫະລັດ ເຮັດວຽກກັບ ແອລ ຊາລວາດໍ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນ
ບ່ອນຢູ່ທີ່ປອດໄພ ເປັນບ່ອນທີ່ຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າຈ້າງ
ຢ່າງເຕັມທີ່. ທ່ານ ບູເຄເລ ກ່າວວ່າ “ມັນຄົງຈະງ່າຍຫຼາຍທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາສະ
ໜອງສອງຢ່າງດັ່ງກ່າວ. ມັນຈະມີລາຄາທີ່ຖືກກວ່າຫຼາຍ.”
ທ່ານ ບູເຄເລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຢູ່ພີ້ໃນປະເທດ ແອລ ຊາລວາດໍ, ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງ
ຂ້າມສາມເຂດຊາຍແດນ, ແມ່ນ້ຳ ເພື່ອໄປຫາປະເທດທີ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດກັບເຈົ້າເປັນ
ຢ່າງດີ. ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ, ແຕ່ມັນພຽງເປັນ
ຍ້ອນເລື່ອງທີ່ວ່າເຈົ້າເປັນຄົນຊົນຊັ້ນທີສາມ. ແລະ ແມ່ນກະທັ່ງຖ້າເຈົ້າໄດ້ຂ້າມເຂົ້າ
ໄປ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີເອກະສານ, ເຈົ້າຈະຖືກເອີ້ນວ່າຄົນເຖື່ອນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ບູເຄເລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ “ຢາກຮັບເອົາຄົນຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄົນຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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