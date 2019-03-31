ຫໍໄຟເຟລ, ຕຶກ ເອັມພາຍ ສເຕດ, ໂຮງລະຄອນ ຊິດນີ, ປະຕູ ແບຣນເດັນເບີກ, ເມືອງ
ບູຮານ ອາໂຄຣໂປລິສ ແລະ ສະຖານທີ່ໆສຳຄັນອີກຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ມອດໄຟມືດຕອນ
8:30 ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຄືນວັນເສົາວານນີ້, ສຳລັບວັນ ຊົ່ວໂມງໂລກ ຫຼື
Earth Hour, ເປັນການຮ້ຽກຮ້ອງສຳລັບການດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ສະພາອາກາດ
ປ່ຽນແປງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນປະຈຳປີ.
ວັນຊົ່ວໂມງໂລກ ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງອົງການກອງທຶນສັດປ່າໂລກ ຫຼື້ WWF.
ທ່ານ ລູ ລີໂອນາດ, ຮອງປະທານອາວຸໂສຂອງອົງການ WWF, ພະແນກສະພາບອາ
ກາດ ແລະ ພະລັງງານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍການມອດໄຟສຳລັບວັນຊົ່ວໂມງໂລກ, ພວກ
ເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ແນ່ນອນ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວບຄົວຂອງພວກເຮົາ,
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໂລກຂອງພວກເຮົາ ຈາກການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະ
ລາຍຈາກໂລກທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນ. ການຕ້ອງການພະລັງງານ, ອາຫານ ແລະ ນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າ ບັນຫານີ້ມີແຕ່ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ນອກຈາກວ່າພວກເຮົາຈະເອົາມາດຕະການ
ດຽວນີ້.”
ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນຂະບວນດົນເຖິງຊົ່ວ
ໂມງ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະພາອາກາດປ່ຽນ
ແປງ ແລະ ການອະນຸລັກໂລກທຳມະຊາດ.
ອົງການ WWF ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງໂລກ, ເຊິ່ງແມ່ນລະບົບ
ນິເວດທີ່ເຊື່ອມໂຍງສຸຂະພາບຂອງມະຫາສະໝຸດ, ແມ່ນ້ຳ ແລະ ປ່າທັງໝາຍກັບຄວາມ
ອຸດົມຮັ່ງມີຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຖືກຄຸກຄາມ.
ອົງການກອງທຶນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະຊາກອນສັດປ່າ ທີ່ຖືກສຳຫຼວດໂດຍອົງ
ການ WWF ນັ້ນ “ໄດ້ປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງສະເລ່ຍ 60 ເປີເຊັນໃນໄລຍະເວລາບໍ່
ເຖິງຊົ່ວຊີວິດຂອງຄົນຜູ້ນຶ່ງ, ແລະ ສາຍພັນທີ່ພິເສດ ແລະ ມີຄ່າຫຼາຍສາຍພັນແມ່ນມີ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຫາຍໄປຕະຫຼອດການ.”
ທ່ານ ລີໂອນາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງຖາມຕົນເອງວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາມີ
ຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເຮັດ ຫລັງຈາກໄຟຖືກໄຕ້ຂຶ້ນມາຄືນ. ຖ້າພວກເຮົາຮັບເອົາການແກ້
ໄຂຢ່າງກ້າຫານ, ພວກເຮົາຍັງມີເວລາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບອາກາດໝັ້ນຄົງ ແລະ ປົກ
ປ້ອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຮັກສາພວກເຮົາທຸກຄົນ.”
ອົງການ WWF ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຄົນລຸ້ນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາກຳລັງ
ທຳລາຍໂລກ. ແລະ ພວກເຮົາອາດເປັນລຸ້ນຄົນສຸດທ້າຍທີ່ສາມາດເຮັດທຸກຢ່າງ ກ່ຽວ
ກັບ ມັນໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ