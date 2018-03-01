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ອະທິໄອ​ຍະ​ການ​ ອີ​ຈິບ ​ສິ້ງ​ຊອມ​ ສື່ມວນຊົນ ກ່ອນ​​ການ​ເລືອກຕັ້ງ​ ປະທານາທິບໍດີ

ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ແລະ​ລົດ​ລາ ທີ່​ເຫັນ​ໃກ້ໆ​ກັບ​ປ້າຍ ປະທານາທິບໍດີ​ອີ​ຈິບ ທ່ານ Abdel-Fattah el-Sissi ທີ່​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງຂັນ ​ໃນ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ​ປະທານາ ທິບໍດີ, ທີ່​ອ່ານ​ວ່າ, "​ແມ່ນ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ ​ແມ່ນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ພວກ​ທ່ານ ສຳລັບ ອີ​ຈິບ ໃນ​​ໄຄ​ໂຣ, 28 ກຸມພາ 2018.

ອະທິໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງອີ​ຈິບ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ຂອງ​ຕົນສິ້ງ​ຊອມ​ຢ່າງໃກ້ຊິດ​ເບິ່ງ
​ແຫຼ່ງຂ່າວ​ທັງຫຼາຍ ​ແລະ​ສື່​ສັງຄົມຕ່າງໆ ​ແລະເອົາ​ບາດກ້າວຕໍ່​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ຖື​ວ່າ​
“ບ່ອນ​ທຳລາຍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ປະ​ເທດຊາດ.”

​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ອະທິໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ
ອີ​ຈິບ ທ່ານນາບິລ ຊາເດັກ (Nabil Sadek) ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ
“​ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເມື່ອໄວໆມານີ້ ທີ່​ສັງ​ເກດເຫັນວ່າ ມີການພະຍາຍາມ ຂອງ
​ກຳລັງ​ຜີມານ​ຢູ່ໃນສັງຄົມ ທີ່ບ່ອນ​ທຳລາຍ​ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
ຂອງ​ປະ​ເທດ ຜ່ານ​ທາງການພິມເຜີຍ​ແຜ່ ​ຂ່າວຂີ້ຕົວະແລະ​ຂ່າວປອມ​ ຈາກ​ສື່ມວນຊົນ
​ແລະ​ສື່​ສັງຄົມຕ່າງໆ.”

ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ຄະນະໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ຄວນ​ເອົາມາດຕະການທາງດ້ານກົດ
ໝາຍຕໍ່​ອົງການຂ່າວ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ​“ຂ່າວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືຂ່າວ​ລື” ທີ່​ສາມາດ​ຄ່ອຍໆ
“​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ຕໍ່​ສັງຄົມ​ພວກ​ເຮົາ, ທຳລາຍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຂອງສາທາ​ລະນະຫຼື​ທຳລາຍ​ສັນຕິພາບ. ​ອົງການ ​ຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ທາງໄອຍະການຮູ້ກ່ຽວ​
ກັບການລະ​ເມີດຂອງອົງການຂ່າວ.” ຄຳສັ່ງ​ຂອງ ທ່ານຊາເດັກ ​ແມ່ນ​ສ່ວນນຶ່ງ​ໃນການ​ປາບປາມຂອງ​ລັດຖະບານ ຕໍ່​ສື່​ມວນຊົນ​ ກ່ອນ​ໜ້າກຳໜົດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາ
ທິບໍດີ ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ປະທານາທິບໍດີ Abdel-Fattah el-Sissi ຈະ​ລົງ​ແຂ່ງຂັນ ​ເກືອບວ່າບໍ່ມີຄູ່ແຂ່ງນັ້ນ.

ຄະນະ​ກຳມະການ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼື Committee to Protect Journalists
ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຄຸ້ມຄອງນັກຂ່າວ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ອີ​ຈີີບ “ຍຸຕິ
ໃນທັນທີຕໍ່​ການປຸກລະດົມຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ອົງການຂ່າວ​ທີ່​ເປັນ​ອິດສະຫຼະ ​ແລະ​ໃຫ້​ພວກ​ນັກ
​ຂ່າວ​ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເສລີ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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