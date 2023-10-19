ເຄື່ອງຈັກເພື່ອສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງໄດ້ສົ່ງຜ່ານຂ້າມຊາຍແດນຣາຟາ ຈາກ ອີຈິບ ເຂົ້າສູ່ແຫລມກາຊາ ໃນການກະກຽມນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຖືກເກັບໄວ້ຢູ່ໃນແຫລມຊາຍນາຍຂອງອີຈິບ ສອງແຫລ່ງຂ່າວດ້ານການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ີນີ້.
ຊາຍແດນຣາຟາ ແມ່ນບ່ອນຂ້າມແຫ່ງດຽວທີ່ບໍ່ຄວບຄຸມໂດຍ ອິສຣາແອລ ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມານັບແຕ່ມີື້ທຳອິດຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງໃນເຂດກາຊາ ຫລັງຈາກ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖີ້ມລະເບີດໃສ່ຊາຍແດນຟາກ ປາແລັສໄຕນ໌.
ສະຫະລັດ ແລະອິີຈິບໄດ້ທຳການຜັກດັນສຳລັບການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອິສຣາແອລ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫລືອຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໄປເຂດກາຊາ ແລະທຳນຽບ ຂາວກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ລົດບັນທຸກເຖິງ 20 ຄັນ ຜ່ານເຂົ້ໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຈະເພີິ້ມລົດບັນທຸກຂຶ້ນຕື່ມຕາມຫລັງ.
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດກາຊາ 2 ລ້ານ 3 ແສນຄົນສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ອາໄສການຊ່ວຍ ເຫລືອກ່ອນຄວາມຂັດແຍ້ງໃນປັດຈຸບັນທີ່ໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ. ລົດບັນທຸກປະມານ 100 ຄັນໃນແຕ່ລະວັນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກດ້ານ ມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ເຂດແດນທີ່ຖືກປິດລ້ອມນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.