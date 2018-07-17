ສະພາອີຈິບ ຮັບຜ່ານ ຮ່າງກົດໝາຍ ສັນຊາດ ຍົກເວັ້ນ ບໍ່ເອົາຜິດ ຜູ້ນຳທະຫານ ແລະ ສື່ີມວນຊົນ

ລັດຖະສະພາອີຈິບ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນ ຈຳນວນນຶ່ງ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຮວມທັງ ນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ສັນຊາດ ຕໍ່ຊາວຕ່າງດ້າວ
ຜູ້ຊຶ່ງເປີດ ບັນຊີທະນາຄານ ມີເງິນຈຳນວນ 400,000 ໂດລາ ໃນທະນາຄານ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ວ່ານີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ໄດ້ຝາກເງິນໃນບັນຊີ
ຢ່າງນ້ອຍ 7 ລ້ານພາວນ໌ ຂອງອີຈິບ ຫຼືປະມານ 392,000 ໂດລາ ສາມາດໄດ້ຮັບ
ສັນຊາດອີຈິບ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາເງິນຢູ່ໃນບັນຊີນັ້ນ ເປັນເວລາ
5 ປີ ແລະອາໄສ ຢູ່ໃນອີຈິບ ໃນຊ່ວງນັ້ນ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນ ບໍ່ມີສິດທາງການເມືອງເທື່ອ ຈົນກວ່າວ່າ ຫຼັງຈາກ 5 ປີໃນການເປັນສັນຊາດ
ແລ້ວນັ້ນ.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກປະທານາທິ ບໍດີອັບແດລ ຟາຕາ
ແອລ-ຊີສຊີ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຕຳໜິຕິຕຽນຈາກສະມາຊິກສະພາ ພ້ອມດ້ວຍສື່ສັງຄົມ.
ສະມາຊິກສະພາ ທ່ານ ຮາຍຕາມ ແອລ ຮາຣີໆ ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານວ່າທຳການ|
“ຂາຍສັນຊາດອີຈິບ” ເພື່ອນຳເອົາການລົງທຶນ ເຂົ້າມາໃນປະເທດ.
ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
ທ່ານນາຍພົນ ກາມາລ ອາເມີຣ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້
ພວກຕ່າງດ້າວ ເຂົ້າໄປລົງທຶນໃນອີຈິບ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ເຊັ່ນກັນ, ລັດຖະສະພາ ໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍໃໝ່ ສະບັບນຶ່ງທີ່ສາ
ມາດປົກປ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂັ້ນສູງ ຈາກການຖືກລົງໂທດໃນອະນາຄົດ ຕໍ່ການ
ທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຊ່ວງປີ 2013 ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີຫົວຮຸນແຮງ
ອິສລາມ ທ່ານໂມຮາເມັດ ມໍຣ໌ຊີ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ລົງນາມໂດຍປະທານາທິບໍດີ ກ່ອນທີ່ຈະເປັນກົດໝາຍ
ບັງຄັບໃຊ້, ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສິດຕໍ່ທ່ານຊິສຊີ ໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳໃດໆ ລະຫວ່າງ ການໂຄ່ນລົ້ມ ທ່ານມໍຣ໌ຊີ ໃນເດືອນກໍລະກົດ
ປີ 2013 ຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2014.
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